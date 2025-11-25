Symphonics en chef dâ€™orchestre du pilotage Ã  distance des centrales solaires en exploitation

Dans un contexte difficile pour la filiÃ¨re solaire franÃ§aise, Symphonics confirme son rÃ´le dâ€™acteur dâ€™ajustement agrÃ©Ã© et accompagne les exploitants de centrales solaires dans une nouvelle voie de valorisation : participer activement au mÃ©canisme dâ€™ajustement pilotÃ© par RTE, permettant un complÃ©ment de revenus et une meilleure optimisation des installations.

La filiÃ¨re solaire franÃ§aise traverse une pÃ©riode de transition. MalgrÃ© des objectifs ambitieux inscrits dans la StratÃ©gie nationale bas-carbone (SNBC), le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que ralentit. Hausse des coÃ»ts de construction, saturation du rÃ©seau, lenteur des raccordements et renÃ©gociation des tarifs dâ€™achat pÃ¨sent lourdement sur la rentabilitÃ© des projets. La filiÃ¨re solaire est sous tensionÂ !

Une nouvelle source de revenus pour les centrales solaire

L’arrÃªtÃ© du 8 septembre 2025, qui autorise dÃ©sormais les parcs solaires Ã accÃ©der Ã des complÃ©ments de revenus via le marchÃ© de lâ€™ajustement, ouvre une perspective nouvelle. Les centrales solaires, y compris celles en exploitation, peuvent bÃ©nÃ©ficier d’un complÃ©ment de revenus grÃ¢ce Ã l’intervention de Symphonics, acteur d’ajustement agrÃ©Ã©. A la demande de RTE, Symphonics arrÃªte la centrale Ã distance pour sÃ©curiser le rÃ©seau. Le producteur touche alors une rÃ©munÃ©ration et l’Ã©nergie non produite pendant l’arrÃªt lui est Ã©galement rÃ©munÃ©rÃ©e. Ce systÃ¨me fonctionne pour toutes les centrales en exploitation, mÃªme avec un contrat d’obligation d’achat en S21.

Â« Le solaire franÃ§ais a besoin de se rÃ©inventerÂ Â»

Â

Câ€™est une bouffÃ©e dâ€™oxygÃ¨ne pour la filiÃ¨re, qui peut dÃ©sormais transformer une contrainte (Ã savoir, la variabilitÃ© de la production) en opportunitÃ© Ã©conomique. En sâ€™intÃ©grant dans les mÃ©canismes dâ€™Ã©quilibrage du rÃ©seau, les producteurs solaires participent Ã la stabilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique tout en renforÃ§ant la rentabilitÃ© de leurs installations. Â« Le solaire franÃ§ais a besoin de se rÃ©inventer. Symphonics apporte une rÃ©ponse concrÃ¨te : faire de la flexibilitÃ© un moteur de rentabilitÃ©. GrÃ¢ce Ã nos solutions dâ€™ajustement et dâ€™agrÃ©gation, les centrales solaires accÃ¨dent Ã de nouvelles sources de revenus tout en contribuant Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectriqueÂ Â», dÃ©clare Mathieu Rochard, fondateur et directeur gÃ©nÃ©ral de Symphonics.