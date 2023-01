Technique Solaire fait l’acquisition d’une centrale photovoltaÃ¯que au sol de 6,2 MWc en Inde

En décembre 2022, le groupe Technique Solaire a officialisé l’acquisition d’un projet de centrale solaire au sol d’une puissance de 6,2 MWc. Situé à proximité de Roorkee dans l’Etat de l’Uttarakhand (traversé par l’Himalaya), au nord de l’Inde, ce parc au sol produit 7 500 MWh d’électricité verte par an, soit l’équivalent de la consommation indienne de 32 000 habitants. Ce projet est très proche d’un premier projet en Inde (5MW) qui est également situé dans le même Etat. Les villageois locaux sont rémunérés annuellement sur 25 ans par la location du terrain pour le projet. La centrale crée également une vingtaine d’emplois directs ou indirects pour la population locale du village pendant l’exploitation.

La centrale a été mise en service en 2017, en même temps que le premier projet en Inde du groupe. Elle bénéficie d’un tarif sécurisé : un PPA (power purchase agreement) à long terme de 25 ans, signé avec UPCL (Uttarakhand Power Corporation Limited). “Avec cette acquisition, notre portefeuille opérationnel total en Inde atteint 74,5 MWc (4 projets au sol et 2 en toitures). Notre objectif est de développer et d’acquérir des projets de bonne qualité en Inde et d’exploiter plusieurs centaines de MWc d’ici fin 2024. En effet, l’Inde est un pays à fort enjeu stratégique pour le groupe Technique Solaire et participe à l’ambition du groupe de détenir 1 GWc de centrales solaires photovoltaïques en exploitation d’ici fin 2024 “, explique Manu Bishnoi, Directeur Inde de Technique Solaire. En tant que troisième producteur mondial d’énergie renouvelable, avec 40 % de sa capacité électrique installée provenant de sources non fossiles, l’Inde a pour objectif d’atteindre 280 GW d’énergie solaire installée d’ici 2030. Technique Solaire est fière d’être l’une des trois premières entreprises solaires françaises sur le marché indien.