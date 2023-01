Synergie Solaire devient Synergie Renouvelable et lance sa nouvelle charte de solidaritÃ©

La nouvelle charte de solidarité des acteurs des énergies renouvelables, pour la transition énergétique des pays émergents, a été signée par 16 partenaires engagés ! Objectif : améliorer la vie d’un million de personnes d’ici 2025.

Synergie Renouvelable (ex. Synergie Solaire) est le nouveau nom du fonds de dotation solidaire de la filière des énergies renouvelables, qui a déjà changé les vies de près d’1 200 000 personnes dans les pays en développement depuis sa création. Ce fonds puise son efficacité et ses impacts dans la synergie, puisqu’il invite toutes les entreprises du secteur des énergies renouvelables à accorder des dons financiers, et répondre à la nouvelle ambition de la filière : aider 1 000 000 de personnes supplémentaires d’ici 2025.

0,15% du montant des opérations

Synergie Renouvelable a inauguré une toute nouvelle charte partenaire lors du dîner des EnR du 17 novembre 2022. En signant cette charte, les porteurs de projets (producteurs EnR, développeurs, investisseurs, maîtres d’ouvrage…) et leurs partenaires (banques, conseils juridiques, techniques ou financiers) peuvent décider de labelliser « Synergie Renouvelable » leurs opérations de financements de projets d’énergie renouvelables. Pour chaque opération labellisée, une somme correspondant à 0,15 % du montant de l’opération avec un minimum de 20.000 € pour les petites opérations est reversée à Synergie Renouvelable, sous forme de don financé par les porteurs de projets et leurs partenaires.

Et déjà une première labellisation

La signature de la charte rencontre déjà un grand succès depuis sa présentation, et le collectif Synergie 2.0 à l’origine de sa mise en place, a d’ores et déjà convaincus d’autres acteurs des énergies renouvelables de les suivre ! La première opération labellisée sera annoncée dans les jours à venir par Smart Energies ! Un don de 45 000 € co-financé par Smart Energies, le Crédit Agricole du Languedoc et Energie-Legal, sera réalisé à l’occasion de la mise en place d’un financement de 30 MEUR pour Smart Energies. Rappel important : les syndicats de la filière des EnR sont partenaires de Synergie Renouvelable.

Encadré

La liste des premiers signataires

BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER

CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC

ENERGIE LEGAL

ENOE

ENVINERGY

FIDAE

FINERGREEN

GÉNÉRALE DU SOLAIRE

GOTTENGREEN

GREEN ENERGY GROUP

JPEE

RGREEN INVEST

SMART ENERGIES

SOLVÉO ENERGIES

SYNERIA

TENERGIE

