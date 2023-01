Le parc photovoltaÃ¯que de Palaja (11) mis en service en mars 2023

La société BayWa r.e., spécialiste des énergies renouvelables, construit un parc photovoltaïque sur la commune de Palaja, près de Carcassonne. La mise en service de l’installation est prévue pour mars 2023 pour un projet initié en 2009. Eloge de la patience !

Le projet d’un parc photovoltaïque à Palaja a été initié dès 2009. Des études techniques et environnementales ont été engagées par les équipes de BayWa r.e. à partir de 2014, et des demandes d’autorisations administratives déposées auprès de la préfecture de l’Aude en 2017. Un permis de construire a été obtenu en 2018, et le projet a été lauréat d’un appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 2019. Le site a été débroussaillé et a fait l’objet de fouilles archéologiques en fin d’année 2021. Le chantier de construction du parc photovoltaïque a débuté en septembre 2022 avec la réalisation de pistes d’accès, la mise en place des structures support et l’installation et le câblage des panneaux photovoltaïques.

Un chantier pourvoyeur d’emplois locaux

Environ 60 personnes ont été mobilisées sur l’ensemble du chantier. BayWa r.e. a fait appel à des sous-traitants locaux qui ont fourni plus d’un tiers des emplois en phase chantier, soit une vingtaine de personnes sur un an. Une dizaine d’employés de l’agence Serpe de Carcassonne, spécialisé dans la gestion des espaces naturels, ont été mobilisés pour le débroussaillage du site et la plantation de haies paysagères. Huit collaborateurs de l’agence Colas de Carcassonne ont réalisé les travaux de voirie et la mise en place des plateformes. Les différents contrôles techniques ont été assurés par les sociétés Bureau Veritas et Apave, basées à Carcassonne. La clôture du site a été posée par Sud-Ouest Clôture, mobilisant jusqu’à 5 personnes. Le Maître d’ouvrage du parc, BayWa r.e. emploie 8 personnes dans son agence régionale de Carcassonne.

Un projet attentif à son environnement et positif pour les finances locales

Les parcelles occupées par le parc solaire, en friche en inexploitées depuis de nombreuses années, retrouveront un usage agricole une fois le parc mis en service. Un troupeau de brebis prendra possession des lieux, et se nourrira de l’herbe poussant sous les panneaux photovoltaïques, sous lesquels il trouvera de l’ombre et refuge en cas d’intempéries. Des points d’eau seront aménagés pour faciliter le travail de l’éleveur et assurer le bien-être des animaux. En complément du projet, 7,9 ha de terrain sont mobilisés et réhabilités en faveur des espèces d’intérêt environnemental. De grandes parcelles présentes à proximité du parc photovoltaïque seront nettoyées afin d’offrir un milieu propice au développement de papillons, tels de l’Azuré du serpolet, et à de nombreuses espèces de passereaux présentes sur le secteur. Sans oublier les bénéfices multiples pour le territoire. Les retombées fiscales sont estimées à 30 000 euros par an, réparties entre la commune, Carcassonne agglomération et le département de l’Aude.

Encadré

Carte d’identité du projet

14 000 panneaux photovoltaïques sur 9.6 hectares

Puissance de 7,6 MWc pour une production annuelle d’énergie de 11 GWh

- L’équivalent de la consommation électrique de 5 000 personnes

- Soit plus de deux fois la consommation domestique de la commune Palaja