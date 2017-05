IRISOLARIS, 65 projets laurÃ©ats pour 13 MWc de puissance Ã  l'AO CRE4

Les résultats de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ont été publiés le 27 avril par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. A cette occasion, Charles Nucci, Guillaume Sevian et Armand Fresnais fondateurs d’IRISOLARIS ont été conviés par la Ministre Ségolène Royal à une rencontre sur les énergies renouvelables afin d’évoquer le retour d’expériences des actions du ministère et annoncer les lauréats de la 1ère période de l’appel d’offre solaire sur bâtiments.

Dans la catégorie bâtiments inférieurs à 500 KWc, IRISOLARIS est au 1er rang des lauréats et au 3ème rang national toutes catégories confondues. Avec 65 projets, représentant une puissance totale de plus de 13 MWc distingués pour leurs qualités de vertus environnementales et de pertinence économique, IRISOLARIS confirme son engagement dans la Transition Energétique avec la construction et l’exploitation de centrales solaires compétitives. La société conforte par ailleurs au passage ses excellents résultats sur la période 2013-2015 dans la catégorie des Appels d’offres Simplifiés (AOS). Par ailleurs, 100% des projets portés par IRISOLARIS seront concernés par l’investissement participatif. Cet engagement est le gage d’une volonté d’IRISOLARIS d’accompagner les citoyens et les collectivités afin de s’approprier la production énergétique localement.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, IRISOLARIS vient de s’implanter sur la commune de Gardanne dans les Bouche du Rhône. Après 9 ans de travail d’équipe, l’entreprise aux excellents résultats confirme sa stratégie de montée en gamme et se positionne comme un acteur incontournable sur le marché solaire français. Elle s’inscrit également dans la politique locale en confortant la démarche de Valorisation des énergies nouvelles de la Commune de Gardanne « Terre d’Energies ».

IRISOLARIS en quelques mots

Fondée en 2008 par la volonté de trois ingénieurs à participer activement au développement durable IRISOLARIS fait partie des entreprises majeures en France dans le domaine des énergies renouvelables. IRISOLARIS, c’est une jeune équipe pluridisciplinaire et enthousiaste qui a pour objectif d’initier un mode innovant d’accompagnement de nos partenaires vers la transition énergétique. IRISOLARIS, dont l’activité historique est de développer des projets photovoltaïques, assure l’ensemble des prestations de l’ingénierie commerciale et technique, à l’installation et la maintenance. Elle a désormais pour ambition d’asseoir son positionnement en tant que producteur indépendant d’énergie renouvelable et d’acteur incontournable de l’efficacité énergétique et des réseaux intelligents.

Plus d’infos…