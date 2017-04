Intersolar/Financement : le rÃ´le des centrales PV commerciales, des agences de notation et des assurances

Intersolar Europe présente les dernières évolutions en matière de financement. Le succès d’un projet photovoltaïque nécessite un financement adéquat. De nombreux nouveaux modèles de financement pour les installations solaires de toute taille se sont établis au cours des dernières années. Intersolar Europe, le premier salon professionnel au monde pour l’industrie solaire et ses partenaires, et la conférence organisée en parallèle se pencheront sur la question cette année et informeront les visiteurs des évolutions les plus importantes. Les discussions porteront notamment sur l’influence des agences de notation sur la réussite des projets photovoltaïques ou bien les chances de réussite sur le marché des centrales photovoltaïques dites commerciales.

Avec le nombre croissant de centrales photovoltaïques et la baisse du prix de rachat de l’électricité, le secteur s’est montré de plus en plus créatif en termes de modèles de financement nouveaux et innovants au cours des dernières années. La question est plus brûlante que jamais, car le solaire et l’éolien ont connu une croissance mondiale sans précédent en 2016. Les premières estimations des analystes de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tablent sur une augmentation de 127 gigawatts au total, dont 70 GW sont imputables aux installations solaires. C’est justement là que le financement joue un rôle important, car le photovoltaïque se caractérise par des coûts d’exploitation faibles, mais nécessite un investissement initial important à cause des coûts de déploiement élevés. De nouveaux modèles de financement sont donc essentiels pour stimuler la croissance de l’énergie solaire dans le monde. Ces dernières années, la branche a fait preuve d’innovation et de nombreux nouveaux modèles commerciaux et de financement ont émergé pour les projets photovoltaïques.

Location et crowdfunding

Le leasing d’installations photovoltaïques entières est une possibilité encore relativement récente de financement pour les particuliers et les entreprises. L’avantage : non seulement le propriétaire du bien immobilier n’a pas besoin d’investir, mais il n’a pas non plus à se soucier du montage, de l’assurance ou de l’entretien. Les installations sur toiture ne sont pas les seules à bénéficier d’une multitude de nouveaux modèles. Les grandes installations sont aussi concernées. Intersolar Europe présente les différentes options envisageables. Les nouvelles possibilités de financement seront au cœur des sessions pendant les deux jours de la conférence. « Solar Trends in North America » par exemple présentera le mercredi 31 mai les innovations qui arrivent sur le marché aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le crowdfunding est une nouvelle stratégie prometteuse utilisée surtout en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Dans ce cas, les investisseurs deviennent en même temps copropriétaires d’une installation. De nombreux projets ont montré par le passé que cela fonctionne non seulement dans le cadre d’associations de quartier, mais que cela peut aussi permettre le financement réussi de grandes centrales photovoltaïques. Les green bonds, ou obligations vertes, sont une autre possibilité de financer les projets solaires. L’année 2016 a établi un record en la matière : l’émission d’obligations vertes a bondi de 120 pour cent pour atteindre 93,4 milliards de dollars. L’agence de notation Moody’s prévoit même que leur montant atteindra 206 milliards de dollars en 2017. Le succès de ces obligations s’explique par un contexte favorable lié à la COP21 et à la demande très forte des investisseurs.

Le rôle des agences de notation

La session « Financing Opportunities in the Global Secondary PV Market » du mercredi 31 mai présentera les autres solutions que le marché des actions offre aux investisseurs et aux développeurs de projets. Les agences de notation jouent un grand rôle dans ce contexte. Elles contrôlent et évaluent la rentabilité des emprunts et influent fortement sur leur mise en œuvre. Leur impact sur la réussite des projets solaires est de plus en plus important, car elles exercent aussi une forte influence sur les centrales solaires commerciales. L’électricité photovoltaïque ainsi produite est directement proposée sur le marché de l’énergie. Cela n’est pas sans risque : l’énergie ne doit pas être plus chère que celle des fournisseurs traditionnels d’électricité pour rester compétitive.

L’Amérique du Sud compte actuellement plusieurs projets réussis pour un volume total de 31,2 mégawatts. Les activités des agences de notation et le rôle des assurances seront abordés à l’Intersolar Europe Conference lors de la session « Merchant PV Power Plants The Role of Rating Agencies & Insurances » le 31 mai. Intersolar Europe 2017 aura lieu du 31 mai au 02 juin sur le terrain de la Messe München.

