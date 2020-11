JA Solar, Jinko et LONGi prÃ©voient que la capacitÃ© de production de modules de 182 mm atteindra 54 GW en 2021

Le 12 novembre dernier, une conférence axée sur la valeur client intitulée «Advanced PV Technology for Better LCOE – 182mm Module and System Technology», coparrainée par JA Solar, Jinko Solar et LONGi Green Energy, s’est tenue à Shanghai. Au cours de la conférence, les fabricants d’onduleurs et de trackers solaires, les instituts de conception d’énergie, les sociétés EPC et les institutions de certification tierces ont publié une déclaration complète sur la conception, les coûts de production, l’infrastructure de soutien, l’application du système et la certification des produits des modules de 182 mm.

Avec l’arrivée de l’ère de la parité du réseau, l’industrie a reconnu les avantages du déploiement de modules haute puissance dans de grandes tailles pour leur capacité à réduire le LCOE. Cependant, les plus grandes tailles de modules présentent leurs propres défis technologiques.

Ji Zhenshuang, directeur adjoint de la certification générale de la Chine, a déclaré lors de la conférence: «Des tailles plus grandes apportent une puissance de module plus élevée, mais les participants de l’industrie doivent également prêter attention à la chaîne d’approvisionnement et à la sécurité du système. En particulier, une condition de contrainte doit être définie pour maintenir la sécurité et la fiabilité en termes de paramètres électriques. À l’heure actuelle, étant donné que les modules se trouvent dans une période de transition rapide, la sérialisation et la normalisation sous ajustement progressif contribueraient davantage au développement de l’industrie solaire. »

«L’augmentation de la taille du module nécessite la prise en compte d’un certain nombre de facteurs, allant de la conception et de la fiabilité du circuit et des composants du module à la capacité de processus, à l’emballage et au transport, à la conception du système, à la post-opération et à la maintenance», a déclaré Zou Chicheng, vice-président TUV Rheinland. Zou Chicheng a suggéré aux entreprises de rechercher une solution optimale entre taille et sécurité du point de vue de la certification.

Li Shaotang, Senior Product Manager chez LONGi Solar, a commenté: «Dès 2018, l’industrie avait eu l’idée d’avoir une plus grande taille de module pour augmenter la puissance. Cependant, une taille plus grande ne signifie pas nécessairement de meilleures performances. Diverses conditions limites pour un examen approfondi comprennent la fabrication, le transport, la fiabilité et l’installation manuelle. Les modules de 182 mm prennent en charge efficacement les spécifications industrielles et les systèmes électriques existants. De plus, en termes de LCOE, les modules de 182 mm sont supérieurs à ceux de 210 mm en raison d’un coût système inférieur, d’une meilleure capacité de production et d’une meilleure fiabilité. Le premier est optimal pour les centrales électriques à grande échelle montées au sol sur un terrain plat. »

Pendant ce temps, l’industrie a de plus en plus réalisé les économies de coûts apportées par des modules de plus grande taille. Yu Hanbo, directeur principal des produits mondiaux chez Jinko Solar, a déclaré: «L’amélioration de la production d’électricité en réduisant les pertes de ligne et internes est l’un des moyens de réduire les coûts. Par rapport aux modules de 210 mm avec la version 55P, les modules de 182 mm peuvent réduire la perte de ligne de 0,21% et la perte interne de 2%, ce qui représente une réduction du coût EPC de plus de 0,1 yuan / watt. Du côté des coûts BOS, le module 182 mm peut fournir environ 2,6 cents / watt d’économies par rapport à 210 mm. Lorsque l’on compare différentes dimensions du coût de l’électricité, des coûts BOS et du TRI, les produits 182 mm sont le meilleur choix. »

Grâce à la planification avancée des produits en 182 mm, les modules sont progressivement entrés dans la phase de production de masse. «La vitesse de traction du cristal de 182 mm est fondamentalement la même que celle de 158 mm, et il y a encore place à l’amélioration. Le taux de tranchage est légèrement inférieur mais atteindra bientôt la parité avec les tranches de 158 mm, et l’efficacité de la cellule peut augmenter jusqu’à 23,1% grâce au processus d’optimisation de chaque lien. À l’heure actuelle, l’efficacité de la production de masse a atteint plus de 21%. En termes de transport, par rapport à 158/166 produits, chaque conteneur de produits en 182 mm peut être chargé avec environ 10 à 20% de watts de plus », a déclaré Monsoon Wang, Senior Vice President Assistant et Senior Product Technician chez JA Solar. Plus important encore, les produits de 182 mm ont un certain nombre de fournisseurs qualifiés dans chacun des processus, y compris l’extraction de cristaux, le tranchage et la fabrication de cellules et de modules. On estime qu’en 2021, la capacité de production de cristal, de verre et de film pour les produits de 182 mm représentera plus de 50% de la pleine capacité de l’industrie, et la proportion d’extraction de cristal atteindra 91,7%.

En ce qui concerne les onduleurs, Huawei et Sungrow, les deux principaux fabricants, ont indiqué que leurs produits associés peuvent prendre en charge de manière complète des modules de 182 mm. Selon Gan Binbin, Global Solutions Director chez Huawei, les modules haute puissance relèvent le défi de faire correspondre le courant maximal de l’onduleur MPPT avec le courant de fonctionnement des modules. De plus, les risques de fiabilité des fissures, des points chauds et des diodes augmentent également. Cependant, les produits Huawei peuvent pleinement prendre en charge tous les modules, en utilisant les algorithmes et les diagnostics intelligents d’AI BOOST pour réduire efficacement les coûts et augmenter l’efficacité.

Zhang Yanhu, vice-président de Sungrow, a déclaré: «L’augmentation du courant du module augmentera le diamètre des câbles CC basse tension, augmentant ainsi le coût des matériaux. Dans le même temps, une variation excessive du courant du module affectera également les performances des onduleurs string et boîtiers de combinaison. Alors que les onduleurs centralisés peuvent être adaptés de manière flexible à différentes versions de module, les boîtiers de combinaison CC peuvent être adaptés aux modules de 182 mm et 210 mm. » En tant que représentant d’un intégrateur de centrales électriques, Zhang Yanhu appelle l’industrie à normaliser la taille des modules, à améliorer la compatibilité du système et à se concentrer sur l’amélioration de l’efficacité des cellules et des modules comme prochaine étape pour adopter l’ère de la parité du réseau.

En ce qui concerne les trackers PV, Guo Zhikai, directeur produit senior chez NEXTracker, a déclaré: «Les systèmes de suivi ont relevé un défi après l’autre à mesure que les modules solaires se sont améliorés. Pour le module 182 mm d’aujourd’hui, nos produits 1P / NX Horizon et 2P / NX Gemini sont entièrement compatibles avec sa version à 72 cellules. Les modules de la version 78 cellules peuvent encore réduire les coûts, avec des valeurs de charge de module confirmées, couvrant 100% des exigences du projet. En termes de fiabilité, il a réussi le nouveau test en soufflerie, et même la plus grande taille de module peut être garantie en matière de stabilité sur le tracker. »

Le fonctionnement coordonné de la chaîne de l’industrie photovoltaïque accélérera le taux d’adoption des modules de 182 mm, mais la capacité de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité nécessite des conseils supplémentaires de la part des professionnels des instituts de conception. Huang Chunlin, secrétaire du Comité du Parti de la nouvelle Académie d’ingénierie énergétique de la Huadong Engineering Corporation, a déclaré: «Avec la libération de la limite du rapport de capacité, une puissance de module plus élevée nécessite moins de chaînes et permet en même temps le rapport de capacité attendu. Les modules 182 mm 585 W avec 14 chaînes auront un rapport de capacité de 1,1. Lorsque la borne de type Y est adoptée, le rapport sera encore plus élevé. »

En 2021, la capacité de fabrication combinée des trois principaux fabricants devrait atteindre 54 GW, ce qui donne confiance au marché. Avec le fort soutien des trois sociétés, la rampe de production de modules de 182 mm devrait apporter une contribution significative au marché photovoltaïque, permettant à l’industrie d’atteindre la parité globale du réseau.