TEAMsun : la centrale solaire DEMGY inaugurÃ©e le 9 juin dernier en Normandie

L’inauguration de la centrale solaire DEMGY Normandie le vendredi 9 juin 2023, a eu lieu en présence de Sophie Gauguin Vice-Présidente de la Région Normandie, Isabelle Dorliat-Pouzet, la sous-Préfète de l’Eure, Pierre-Jean Leduc Président de DEMGY, président du Medef Normandie, Gérard Allot, Président de TEAMsun et François-Eric Legiret président de Métaltech. Cette inauguration marque une étape importante dans le développement de TEAMsun sur le marché de l’autoconsommation photovoltaïque dans le monde de l’industrie 4.0

Cette implantation solaire sur trackers en autoconsommation s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de décarbonation du groupe DEMGY. Le site de Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure) a ainsi été équipé d’une centrale photovoltaïque pour produire et auto consommer un maximum de kWh avec un minimum de panneaux solaires. Acteur clé de l’industrie en France, activement engagé dans la transition vers l’aéronautique décarbonée, spécialiste de la conception et fabrication des pièces en plastiques et en composites hautes performances plus légères que le métal, DEMGY poursuit son engagement en faveur des économies d’énergie en installant sa propre centrale photovoltaïque sur son site Normand de Saint-Aubin-sur-Gaillon.

En concertation avec TEAMSun™, DEMGY a opté pour une centrale au sol (une solution en toiture impliquait d’installer de fortes charges sur le toit terrasse du bâtiment). La technologie de « Tracker solaire mono-axe horizontal TSH » de TEAMsun™ a été retenue car elle permet de produire un maximum d’énergie solaire électrique tout au long de la journée, tandis que les installations en toiture produisent leur pleine puissance uniquement le midi, lorsque le soleil est au zénith.

Encadré

La centrale photovoltaïque de DEMGY Normandie en chiffres

Ø Dispose d’une puissance installée de 235 kWc

Ø Son taux d’autoproduction diurne est de 16%

Ø Le taux d’autoconsommation usine est de 97,5%

Ø Elle compte 24 trackers TSH répartis sur 4 lignes

Ø Le Nombre de modules solaires 545Wc est de 432 CO₂/an

Ø La surface cumulées des modules est de 1094 m²

Ø Le productible année 1 est de 1295 kWh/kWc

Ø La production prévisionnelle est de 284 MWh

Ø Elle pourrait alimenter 121 équivalents foyers

Ø Le temps de retour économie CO₂ est de 1,5 an

DEMGY Normandie a investi 300 000 € dans ce projet. Sur la base d’1 mégawattheure réseau public à 240 € (tarif 2023), l’entreprise réalisera 1 600 000 € d’économies au cours des 25 prochaines années (hors inflation du coût de l’énergie).