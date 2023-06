First Solar annonce une production limitÃ©e du premier module photovoltaÃ¯que bifacial Ã  couche mince au monde

First Solar a annoncé lors d’Intersolar Europe une production limitée du premier panneau solaire bifacial au monde utilisant un semi-conducteur à couche mince avancé. Un module photovoltaïque (PV) bifacial précommercial de la série 6 Plus entièrement fonctionnel a fait ses débuts dans l’industrie à Intersolar Europe à Munich, en Allemagne.

La version précommerciale de la première alternative à la technologie du silicium cristallin bifacial fait ses débuts chez Intersolar Europe. Le module, qui fait l’objet d’essais sur le terrain et en laboratoire, s’appuie sur les antécédents de la plate-forme de module monofacial Series 6 de First Solar. Le module dispose d’un contact arrière transparent innovant, mis au point par les équipes de recherche et développement (R&D) de First Solar, qui, en plus de permettre un gain d’énergie bifacial, permet aux longueurs d’onde infrarouges de la lumière de passer à travers plutôt que d’être absorbées sous forme de chaleur. Ce qui devrait abaisser la température de fonctionnement du module bifacial et entraîner un rendement énergétique spécifique plus élevé.

Un taux de dégradation garanti de 0,3 %,

“Ce module combine la qualité, la durabilité, la fiabilité et les performances à long terme de notre plate-forme Series 6 Plus avec notre premier incrément de bifacialité”, a déclaré Pat Buehler, directeur des produits, First Solar. “Une fois commercialisé, nous nous attendons à ce que la série 6 Plus Bifacial représente la première véritable alternative à la technologie bifaciale à base de silicium cristallin, combinant efficacement la bifacialité avec le meilleur taux de dégradation garanti de l’industrie, la capacité du film mince CdTe à fournir plus d’énergie par watt de plaque signalétique, une fiabilité et une durabilité de premier ordre, et une conception de module innovante. Le module monofacial de la série 6 Plus présente un taux de dégradation garanti de 0,3 %, le meilleur de l’industrie, un coefficient de température, une réponse spectrale et un comportement d’ombrage supérieurs, ainsi qu’un revêtement antireflet pour améliorer la production d’énergie.

Une assurance qualité traçable à 100 %,

De plus, contrairement aux panneaux en silicium cristallin (c-Si), le module Série 6 Plus de First Solar ne subit pas de pertes dues à la dégradation induite par la lumière (LID) et à la dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LeTID). Le module est fabriqué sous un même toit avec une assurance qualité traçable à 100 %, dépassant les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en matière de températures élevées, d’humidité élevée et d’applications désertiques et côtières extrêmes.

Encadré

Une nouveau centre de R&D First Solar aux Etats-Unis

En octobre 2022, First Solar a annoncé qu’elle construirait un nouveau centre d’innovation R&D à Perrysburg, Ohio. L’installation, qui représente un investissement d’environ 370 millions de dollars, est considérée comme la première de cette envergure dans l’hémisphère occidental et devrait accélérer le développement et la production de systèmes photovoltaïques à couches minces avancés. Prévu pour être achevé en 2024, le nouveau centre de R&D sera situé à proximité de l’usine de fabrication existante de First Solar à Perrysburg, couvrant une superficie d’environ 1,3 million de pieds carrés. Il comprendra une ligne de fabrication pilote de haute technologie permettant la production de prototypes grandeur nature de modules photovoltaïques à couches minces et en tandem.