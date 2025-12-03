Avis Technique : une V5 pour lâ€™ATEC du SOLABAC qui rÃ©alise la passe de trois cÃ´tÃ© familles de modules

Le SOLABAC a Ã©largi son lâ€™Avis Technique (ATEC) favorable du CSTB le 3 dÃ©cembre 2025 avec trois familles de modules des fabricants Voltec, Trina.Â La cinquiÃ¨me version de lâ€™ATEC du SOLABAC, seul systÃ¨me bac acier sans perÃ§age pour panneaux photovoltaÃ¯ques, vient dâ€™Ãªtre publiÃ©e par le CSTB. Le SOLABAC a passÃ© avec succÃ¨s toutes les certifications en vigueur au CSTB depuis le premier Passâ€™Innovation dÃ¨s 2011 jusquâ€™Ã lâ€™actuelle version de lâ€™Avis Technique. A lâ€™issue de la pÃ©riode en cours, le SOLABAC aura traversÃ© sans changement majeur 18 ans de certification CSTB, un recordÂ !

Â

Pour cette V5, le le systÃ¨me bac acier SOLABAC pour panneaux solaires photovoltaÃ¯ques sâ€™accorde avec trois familles de panneaux Ã haut rendementÂ :

Tarka 126 du fabricant franÃ§ais Voltec,

Vertex S+ de chez Trina, allant dÃ©sormais jusquâ€™Ã 460WcÂ ;

Tarka 110 et Tarka 120, derniers nÃ©s de chez Voltec, disponibles de 425 Ã 500Wc et en de multiples finitions esthÃ©tiques pour les bÃ¢timents en zone ABF.

La simplicitÃ© du SOLABAC explique ce large succÃ¨s. Le systÃ¨me est constituÃ©Â dâ€™un bac acier au profil original pourvu dâ€™ondes trapÃ©zoÃ¯dales ordinaires alternant avec des ondes spÃ©cifiques en forme de queue dâ€™aronde â€• ou omÃ©ga (Î©). Sur ces ondes spÃ©cifiques, des crochets en aluminium sont pincÃ©s sans jamais percer le bac. Ces crochets supportent les panneaux photovoltaÃ¯ques.

Le principal intÃ©rÃªt du SOLABAC est dâ€™apporter une garantie dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© sans Ã©quivalent puisque le bac acier nâ€™est jamais percÃ© pour poser les panneaux solaires. Mieux encore, la pose du bac acier et la pose du systÃ¨me dâ€™intÃ©gration et des panneaux nâ€™interfÃ¨rent jamais. Si bien que le bac peut Ãªtre posÃ© dâ€™une premiÃ¨re part, et les panneaux peuvent Ãªtre posÃ©s sÃ©parÃ©ment voire beaucoup plus tard. Les responsabilitÃ©s des diffÃ©rents corps de mÃ©tiers sont parfaitement distinctes. Aucun conflit de dÃ©cennale nâ€™est possible.

Le SOLABAC prÃ©sente par ailleurs une remarquable protection anti-corrosion grÃ¢ce au traitement ALUZINC qui lui confÃ¨re une longÃ©vitÃ© aux tests supÃ©rieure aux bac acier standards du marchÃ©. Le SOLABAC est un systÃ¨me polyvalent par nature. Il a dÃ©montrÃ© sa capacitÃ© Ã suivre les Ã©volutions des gÃ©nÃ©ration successives de panneaux cadrÃ©s ou mÃªme de laminÃ©s sans cadre.

Depuis 2008, des centaines des bÃ¢timents publics ou privÃ©s ont Ã©tÃ© Ã©quipÃ©s avec le SOLABAC. Parmi les rÃ©fÃ©rences emblÃ©matiques, plusieurs locaux du CSTB Ã Champs-sur-Marne, lâ€™immeuble de grande hauteur Solaris Ã Clamart, siÃ¨ge de Mondelez, lâ€™Ã©glise de la commune de La Tourlandry (Maine-et-Loire), le siÃ¨ge de la communautÃ© urbaine Nantes MÃ©tropole (Loire Atlantique). Un recul unique avec dix-sept ans dâ€™anciennetÃ©, des milliers de chantiers installÃ©s avec satisfactionâ€¦ tout concourt Ã faire de cette solution LA solution durable par excellence.