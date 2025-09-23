Plein Soleil n°89 attendu dans les prochains jours

Le nouveau magazine Plein Soleil sera distribué à Paris lors de l’Université de l’Autoconsommation d’Enerplan début octobre et, dans la foulée, envoyé à tous les abonnés. Cette nouvelle fournée revient sur l’actualité de ces dernières semaines et l’attente stressante de la prochaine PPE. Comme un goût d’Arlésienne au milieu de ces changements incessants de gouvernement ! Le magazine fait aussi la part belle aux panneaux légers, ceux d’Heliup, l’entreprise française, ou de LONGi qui sortent sur le marché pour enfin solariser les grandes toitures françaises. Dans son interview, Yannick Veschetti, CEO Heliup assure d’ailleurs que « l’heure est venue d’équiper les grandes toitures “sensibles” », celles qui nécessitent des renforts de structures avec des panneaux classiques mais peuvent recevoir ces innovations ultra light. Un marché considérable !

En évoquant les innovations, Plein Soleil s’est penché sur la stratégie de Schneider Electric en la matière. Le grand groupe technologique mondial ne cesse d’étoffer ses gammes en matière d’optimisation et de gestion d’énergie. Ses microgrids allient performance via une solution EMS, EcoStruxure Microgrid Advisor, connectée au cloud, et flexibilité avec l’apport d’une batterie Boost Pro. Schneider Electric façonne un futur désirable où l’intelligence system transcende le recours aux énergies propres. Ce numéro fait aussi la part belle à deux installations en autoconsommation avec stockage dans l’industrie et au sein d’une maison médicalisée. Le stockage, bientôt indissociable du solaire !

Plein Soleil ouvre également ses pages à l’agrivoltaïsme avec la présentation de la plus grande ferme agrivoltaïque sur vignes de France. Pour une viticulture solaire optimisée à l’IA ! Plein Soleil dévoile également la centrale solaire « Pépite de Beauce », un projet agrivoltaïque expérimental en grande culture. Sans oublier également la prouesse de la société marseillaise Silosun qui vient d’installer plus de 5 MWc de solaire photovoltaïque sur la toiture du siège social de la société Conserves France dédié à une activité agro-alimentaire lié à la tomate. Le tout dans un contexte de désamiantage et en coactivité ! Un chantier de deux ans qui a concentré tous les défis possibles que sont capables de relever les équipes de Silosun en matière de toitures industrielles.

A noter une tribune très politique portée par des experts de l’énergie qui plaide pour l’arrêt de la confrontation permanente entre nucléaire et renouvelables ! A lire dans le prochain Plein Soleil ! Le magazine du solaire qui fêtera en fin d’année ses vingt ans lors du salon Energaia. Pour un numéro 90 en grandes pompes…