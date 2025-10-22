Tarka Diamant de Voltec Solar / La grÃªle ? MÃªme pas peur !

Alors que les Ã©pisodes de grÃªle violente se multiplient en Europe, Voltec Solar, fabricant franÃ§ais de modules photovoltaÃ¯ques, dÃ©voile le Tarka Diamant, un module solaire rÃ©volutionnaire conÃ§u pour rÃ©sister aux impacts les plus extrÃªmes tout en restant lÃ©ger, performant et durable. Avec une rÃ©sistance dix fois supÃ©rieure Ã celle des modules standards, le Tarka Diamant inaugure Ã©galement la premiÃ¨re Garantie Constructeur contre les dommages liÃ©s Ã la grÃªle, une innovation majeure pour la filiÃ¨re solaire.

Dans un contexte de changement climatique, la frÃ©quence et la sÃ©vÃ©ritÃ© des orages de grÃªle augmentent. Un nombre croissant de centrales photovoltaÃ¯ques subit des dommages irrÃ©versibles lors de ces Ã©vÃ¨nements. Voltec Solar a dÃ©veloppÃ© le Tarka Diamant pour rÃ©pondre Ã la problÃ©matique de la vulnÃ©rabilitÃ© des modules photovoltaÃ¯ques aux phÃ©nomÃ¨nes mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes. Des laboratoires europÃ©ens indÃ©pendants ont confirmÃ© lâ€™excellence du module : le Tarka Diamant rÃ©siste Ã des impacts de 55 mm sans dommage visible ni perte de performance. Son procÃ©dÃ© de trempe renforcÃ© dÃ©passe largement la norme EN 12150-1 et lui a valu la certification RG5, le niveau le plus Ã©levÃ© de rÃ©sistance rÃ©pertoriÃ© par le rÃ©pertoire grÃªle europÃ©en (AEAI-VKF). Ã€ titre de comparaison, les modules standards se limitent gÃ©nÃ©ralement Ã la classe RG3 (30 mm).

Un avantage concret pour collectivitÃ©s, exploitants et assureurs

Le Tarka Diamant ne se limite pas Ã une prouesse technique : il rÃ©pond Ã un besoin rÃ©el de sÃ©curitÃ© et dâ€™assurabilitÃ©. Les collectivitÃ©s et les maÃ®tres dâ€™ouvrage bÃ©nÃ©ficient ainsi dâ€™une protection renforcÃ©e du patrimoine Ã©nergÃ©tique et dâ€™une rÃ©duction de la sinistralitÃ©. Les assureurs rÃ©duisent le niveau de risque et bÃ©nÃ©ficient dâ€™une traÃ§abilitÃ© complÃ¨te des composants, essentielle pour les garanties dÃ©cennales. Â« Jusquâ€™Ã aujourdâ€™hui, les casses liÃ©es Ã la grÃªle Ã©taient prises en charge par les assureurs. Le Tarka Diamant offre une performance telle que sa soliditÃ© peut Ãªtre garantie par le fabricant Â», explique Lucas Weiss, Directeur GÃ©nÃ©ral de Voltec Solar.

Une fabrication franÃ§aise et durable

ConÃ§u et assemblÃ© Ã Dinsheim-sur-Bruche en Alsace, le Tarka Diamant repose sur un rÃ©seau de partenaires franÃ§ais et europÃ©ens Ã faible empreinte environnementale. Â« Cette innovation relocalise la chaÃ®ne de valeur du verre. Câ€™est le premier verre solaire produit en France. Lâ€™absence dâ€™antimoine et dâ€™arsenic favorise une recyclabilitÃ© complÃ¨te. Le module intÃ¨gre Ã©galement jusquâ€™Ã 19 % de verre recyclÃ©, issu de boucles europÃ©ennes certifiÃ©es Â», dÃ©taille Thomas Regrettier, Responsable Technique de Voltec Solar. Voltec Solar confirme sa position de rÃ©fÃ©rence europÃ©enne dans la production de modules solaires haut de gamme et porte une vision claire : rÃ©industrialiser la France par la qualitÃ©. Â« En 2025, fabriquer en France nâ€™est plus un pari, câ€™est une stratÃ©gie de souverainetÃ©. Le Tarka Diamant en est la dÃ©monstration concrÃ¨te Â», conclut Lucas Weiss.

www.youtube.com/shorts/ezGH0ZwBgOY