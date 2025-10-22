DMEGC Solar obtient deux certifications SSI ESG Silver, dÃ©montrant une performance exemplaire en matiÃ¨re de RSE

DMEGC Solar franchit une nouvelle Ã©tape clÃ© dans sa stratÃ©gie de dÃ©veloppement durable. Ses deux sites de production de modules photovoltaÃ¯ques, situÃ©s Ã Sihong et Lianyungang, dans la province du Jiangsu, viennent d’obtenir la prestigieuse certification Silver du Solar Stewardship Initiative (SSI). Cette reconnaissance, parmi les plus Ã©levÃ©es du secteur solaire, illustre lâ€™excellence de DMEGC Solar en matiÃ¨re de gouvernance, de protection de lâ€™environnement et de respect des droits humains.

Le SSI est un programme dâ€™assurance durabilitÃ© du secteur solaire, lancÃ© conjointement par SolarPower Europe et Solar Energy UK, visant Ã promouvoir une chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que plus responsable, transparente et durable.

Le rÃ©fÃ©rentiel ESG du SSI, lancÃ© en octobre 2023, Ã©value les entreprises selon trois grands piliers :

Gouvernance et Ã©thique des affaires

Environnement

Droits humains et sociaux

Une performance ESG remarquable

Les audits des deux sites, rÃ©alisÃ©s par SGS, ont mis en Ã©vidence une forte conformitÃ© avec les standards RSE, sans non-conformitÃ© majeure identifiÃ©e :

Lianyungang DMEGC New Energy Technology Co., Ltd.

87 critÃ¨res conformes

4 non-conformitÃ©s mineures rapidement traitÃ©es

100 % de conformitÃ© en environnement

Jiangsu DMEGC New Energy Technology Co., Ltd. (Sihong)

89 critÃ¨res conformes

3 non-conformitÃ©s mineures uniquement

0 non-conformitÃ© sur les droits humains et la sÃ©curitÃ© au travail

Ces performances positionnent DMEGC Solar comme un acteur exemplaire du secteur.

Une certification stratÃ©gique pour le marchÃ© europÃ©en

Selon la derniÃ¨re feuille de route du SSI, tous les modules photovoltaÃ¯ques exportÃ©s vers les marchÃ©s europÃ©ens clÃ©s devront respecter des exigences RSE strictes, notamment en matiÃ¨re de traÃ§abilitÃ© complÃ¨te. Ainsi, cette double certification positionne DMEGC Solar en tant quâ€™acteur pleinement conforme, prÃªt Ã relever les dÃ©fis de la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne. Ã€ noter : 100 % des modules N-type de DMEGC Solar sont dÃ©sormais certifiÃ©s SSI, garantissant leur accÃ¨s au marchÃ© europÃ©en. Â« Cette double certification SSI ESG Silver renforce non seulement notre position de leader sur les marchÃ©s internationaux, mais valide aussi notre engagement stratÃ©gique en faveur dâ€™un dÃ©veloppement vÃ©ritablement durable. Chez DMEGC Solar, nous croyons en une industrie solaire transparente, Ã©thique et responsable Â» a tenu Ã souligner la porte-parole de DMEGC Solar. Â

EncadrÃ©

Engagement ESG reconnu par dâ€™autres institutions

En plus du label SSI Silver, DMEGC Solar a reÃ§u plusieurs distinctions ESG :