Ramery accÃ©lÃ¨re sur le photovoltaÃ¯que en intÃ©grant Sunelis

En accueillant les collaborateurs de Sunelis, acteur reconnu du photovoltaÃ¯que au nord de Paris, Ramery franchit une nouvelle Ã©tape dans son dÃ©veloppement et confirme son engagement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires.Â Objectif solaireÂ !

En cet automne 2025, les Ã©quipes de Sunelis, entreprise pionniÃ¨re du photovoltaÃ¯que, rejoignent le groupe Ramery. Cette opÃ©ration sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie de diversification de lâ€™entreprise qui sâ€™appuie notamment sur le dÃ©veloppement de la production et de la distribution dâ€™Ã©nergies renouvelables pour contribuer Ã la transition Ã©nergÃ©tique des territoires.

Sunelis, un expert reconnu du photovoltaÃ¯que depuis 2008

CrÃ©Ã©e en 2008 Ã Lille,Â SunÃ©lisÂ sâ€™est fait une place dans le secteur de lâ€™installation dâ€™Ã©quipements photovoltaÃ¯quesÂ en France. Lâ€™entreprise accompagne acteurs privÃ©s, agriculteurs et collectivitÃ©s dans la conception, lâ€™installation et la maintenance de solutions solaires et de stockage performantes et durables. Avec 110 collaborateurs, 3 agences rÃ©gionales (Hauts-de-France, Normandie et Grand-Est en dÃ©ploiement), 1 700 centrales installÃ©es et un chiffre dâ€™affaires de 35 millions dâ€™euros, Sunelis porte un savoir-faire Ã©prouvÃ© et une expertise technique reconnue. Ses solutions couvrent toute la chaÃ®ne de valeur : Ã©tudes de faisabilitÃ©, conception, installation et maintenance prÃ©ventive et corrective pour garantir le rendement optimal des installations. Â« Rejoindre

Ramery offre Ã Â SunelisÂ une formidable opportunitÃ© de poursuivre sa mission : transformer lâ€™Ã©nergie solaire en solution performante, adaptÃ©e aux besoins spÃ©cifiques de nos clients. En alliant nos compÃ©tences Ã celles de Ramery, nousÂ allons pouvoir dÃ©velopper des projets encore plus ambitieux et contribuer activement Ã la transition Ã©nergÃ©tique de nos territoires.Â Â» assure BarthÃ©lemy Lucas, Directeur GÃ©nÃ©ral â€“ Sunelis.

Un investissement stratÃ©gique pour Ramery

En novembre 2023, Ramery a prÃ©sentÃ© son plan stratÃ©gique Ã horizon 2032, articulÃ© autour de cinq orientations majeures : lâ€™ingÃ©nierie-conseil, la performance Ã©nergÃ©tique et environnementale, la promotion-construction de demain, lâ€™Ã©conomie circulaire, ainsi que la production et la distribution dâ€™Ã©nergies renouvelables. Lâ€™intÃ©gration de Sunelis vient consolider ce dernier axe et reprÃ©sente une nouvelle Ã©tape dans la diversification des activitÃ©s de lâ€™entreprise. Elle renforce son expertise dans le photovoltaÃ¯que et confirme son rÃ´le dâ€™opÃ©rateur global, capable de conjuguer construction, performance Ã©nergÃ©tique et Ã©nergies renouvelables au service de ses clients publics et privÃ©s. Â«Â Lâ€™arrivÃ©e deÂ SunelisÂ au sein de Ramery constitue une Ã©tape importante de notre diversification. Le savoir-faire de ses Ã©quipes dans le photovoltaÃ¯que vient renforcer nos compÃ©tences et soutenir notre ambition : devenir un acteur de rÃ©fÃ©rence des Ã©nergies renouvelables au service des territoires. Ce rapprochement est aussi une aventure humaine, fondÃ©e sur des valeurs communes : placer lâ€™humain au cÅ“ur de nos projets, conjuguer performance et engagement pour construire ensemble des solutions durables utiles aux Hommes et aux territoires.Â Â» confie Matthieu Ramery, PrÃ©sident de Ramery.