Tarifs dâ€™achat de lâ€™Ã©nergie solaire Ã  la baisse

En cette fin du mois de juillet, la Commission de Régulation de l’Energie a mis à jour pour la période du 1er juillet au 30 septembre les tarifs d’achat en vente totale et en surplus pour la métropole. Ces tarifs sont en baisse relative, perdant entre 0,01 et 0,16 centimes par kWh selon les puissances installées. Une baisse des tarifs d’achat allant jusqu’à 0,33 centimes par kWh est observée dans les zones non interconnectées.

Plus d’infos…