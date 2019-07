A la rencontre du dynamisme du marchÃ© marocain de lâ€™Ã©nergie et du numÃ©rique pour rencontrer de nouveaux partenaires

Dans le cadre de leur offre de services ciblant le développement international des entreprises membres de leur réseau, les pôle de compétitivité DERBI, CAPENERGIES, S2E2, TENERRDIS et CAP DIGITAL, leur propose de participer à une mission partenariale internationale au Maroc du 27 au 30 Octobre 2019. Cette mission proposée par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et les pôles de compétitivité est destinée en priorité aux PME/ETI, ainsi qu’aux grands groupes et laboratoires de recherche membres d’un pôle de compétitivité, souhaitant nouer des contacts avec les acteurs clés, développer des partenariats technologiques et industriels avec des opérateurs locaux.

La ville durable marocaine du futur se veut une ville dans laquelle l’utilisation des énergies vertes, la connectivité, la mobilité inclusive, la santé ou encore l’éducation sont considérés comme des leviers de promotion de la culture de développement durable et de la cohésion sociale. En participant à cet événement, les entrepreneurs bénéficieront :

• De l’organisation d’un forum franco-marocain sur la ville durable ;

• D’un programme de rendez-vous individuels ciblés ;

• De la participation à une session de networking ;

• De la prise en charge de l’hébergement au Maroc ;

• De la possibilité de participer aux événements FUTUR.E.S in Africa et Pollutec Maroc.

Date limite d’inscription : Mercredi 31 Juillet 2019.

Plus d’infos…