tadoÂ° fait lâ€™acquisition de lâ€™entreprise aWATTar pour accÃ©lÃ©rer la croissance des EnR

aWATTar est une société technologique leader en matière d’offres d’énergie à tarif horaire variable permettant de déplacer la consommation d’électricité vers les heures les plus vertes et les moins chères. Grâce à la combinaison des technologies tadoº et aWATTar, les clients pourront profiter de la volatilité des marchés de l’énergie pour chauffer leur maison, recharger leur véhicule électrique ou alimenter leur maison en énergie solaire photovoltaïque. Explications !

tado°, le leader européen de la gestion intelligente du climat domestique, vient de faire l’acquisition de aWATTar GmbH, une société technologique qui fournit un transfert de charge électrique par le biais de tarifs énergétiques basés sur le temps d’utilisation. Cette combinaison des technologies tado° et aWATTar permet la croissance des énergies renouvelables sur le marché européen de l’énergie, pour un avenir plus durable.

Réaliser des économies importantes grâce à la volatilité des prix

79% de la consommation énergétique des ménages provient du chauffage et de l’eau chaude. tado° prévoit d’utiliser la transition énergétique vers l’électrification du chauffage. Les sources d’énergie renouvelables intermittentes (solaire photovoltaïque et éolienne) étant la pierre angulaire de la transition, les prix de l’électricité deviennent de plus en plus volatils. La technologie de tado° permet de gérer intelligemment le chauffage des logements pour bénéficier des périodes où les prix sont plus bas, dans un marché énergétique volatile. En combinant cette technologie avec les tarifs d’énergie en fonction de l’heure de consommation d’aWATTar, les clients auront l’occasion de réaliser des économies sur leurs factures énergétiques tout en conservant le niveau de confort auquel ils sont habitués.

Du chauffage et de la climatisation, aux véhicules électriques et au photovoltaïque

La plateforme de chauffage et de refroidissement tado° est compatible avec 18 000 systèmes de chauffage de plus de 900 fabricants. 10 ans de connaissance des utilisateurs et d’algorithmes sont au cœur de cette technologie. aWATTar a déjà développé des solutions avec des équipementiers du secteur de la recharge des véhicules électriques et de l’industrie photovoltaïque. L’acquisition fait de tado° une importante plateforme technologique, permettant aux clients de déplacer automatiquement leur consommation d’énergie à travers une gamme d’applications gérées intelligemment, spécifiquement vers des périodes de prix plus bas.

Plus d’énergie renouvelable en Europe

Le système énergétique actuel ne peut fournir qu’une certaine quantité limitée d’énergies renouvelables afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement. La combinaison des technologies tado° et aWATTar permettra aux clients de jouer un rôle proactif dans un système énergétique plus flexible, ce qui favorisera la croissance de la part des énergies renouvelables en Europe. Christian Deilmann co-fondateur et CPO de tado° déclare : “ L’équipe de aWATTar a construit une solide base technologique pour permettre la tarification de l’énergie en fonction de l’heure de consommation par le biais du commerce algorithmique, non seulement pour le chauffage mais aussi pour la recharge des véhicules électriques et les applications photovoltaïques. Leurs technologies offrent une forte valeur ajoutée aux clients et nous sommes si heureux de travailler ensemble pour offrir un meilleur avenir de l’énergie en Europe – une utilisation de l’énergie complètement en phase avec la nature, lorsque le vent souffle ou le soleil brille. “

« Modifier la demande d’énergie dans nos tarifs en fonction de l’heure de consommation »

De son côté, le CEO d’aWATTar, Simon Schmitz, précise : ” Nous sommes depuis longtemps de grands fans de tado°. Les deux entreprises partagent une vision forte d’un monde énergétique intelligent et décentralisé. Nous sommes très heureux de pouvoir faire passer aWATTar au niveau supérieur en partenariat avec tado°. Il est incroyable de voir comment les thermostats intelligents de tado° peuvent modifier la demande d’énergie dans nos tarifs en fonction de l’heure de consommation. Nous sommes impatients de continuer à développer ces technologies ensemble pour nos clients. “ tado° est déjà en partenariat avec une diversité d’OEM, et 12 des 20 premières entreprises de services publics en Europe, telles que E.ON, Engie, Octopus, Ovo, Total, Shell, Naturgy, Vattenfall, EDF, Iberdrola, SSE et Eni. Les nouvelles offres développées par tado° et aWATTar seront également disponibles pour tous ces partenariats tado° existants. Dans le cadre de sa transition pour devenir la plateforme de gestion et d’efficacité énergétique la plus efficace, tado° prévoit d’acquérir d’autres entreprises du secteur de l’énergie susceptibles de consolider ce marché à croissance rapide. Les cofondateurs de aWATTar, Simon Schmitz (PDG) et Peter Netbal (CTO), continueront à mener la stratégie de aWATTar en tant que directeurs généraux de aWATTar GmbH et nouveaux actionnaires de tado° GmbH.

Encadré

En résumé