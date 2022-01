Appel Ã  micro-projets de coopÃ©ration transfrontaliÃ¨re dans les PyrÃ©nÃ©es

Un appel à micro-projets de coopération transfrontalière dans les Pyrénées a été lancé au 1er janvier. Il se clôturera le 1er mars 2022. Il a pour but de financer des microprojets de coopération territoriale entre des structures partenaires de France, d’Espagne et d’Andorre. Les candidatures doivent être présentées par un partenariat (entreprises privées, organismes publics et organisations à but non lucratif), représentant au moins 2 pays (Espagne / France / Andorre). Le porteur de projet doit être établi en France ou en Espagne.



Les projets doivent mettre en œuvre des actions concrètes et innovantes de rencontres et d’échanges entre acteurs publics ou privés, afin de promouvoir des initiatives locales et des projets de proximité, et doivent nécessairement avoir une dimension transfrontalière. L’appel est destiné aux petites organisations ayant peu ou pas d’expérience dans le domaine de la coopération transfrontalière et qui ne seraient pas en mesure de réaliser un projet INTERREG POCTEFA classique.

Encadré

Les modalités de l’appel à projets

L’appel est financé par un excédent du reliquat du Programme opérationnel de coopération territoriale Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2007-2013 qui a été transféré aux États membres (Espagne et France), sous forme de contributions nationales. L’appel à projets est doté d’un fonds total de 575 000 €. Le budget maximum éligible par projet sera de 25 000 €. Les projets seront financés à 100% du coût total éligible. Durée maximale des projets de 18 mois : du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023.

