La filiÃ¨re agrivoltaÃ¯que se renforce avec son premier Label dâ€™AFNOR : un premier rÃ©fÃ©rentiel pour une filiÃ¨re responsable

France Agrivoltaïsme se réjouit de la publication du référentiel du label Projet Agrivoltaïque de Classe A sur culture d’AFNOR Certification destiné à assurer un développement responsable de la filière photovoltaïque sur terres agricoles. Il concerne tous les projets, quelle que soit la technologie agrivoltaïque employée, qui visent prioritairement l’amélioration durable des performances agricoles sur les parcelles cultivées, notamment en apportant une protection contre les aléas climatiques. Ce label constitue un signe de reconnaissance qui peut être utilisé à chaque étape du projet agrivoltaïque : développement, conception, construction et exploitation.

Préserver les terres agricoles

Ce label répond aussi à une forte demande des territoires et de développeurs de projets confrontés à une spéculation foncière sans précédent autour du concept d’agrivoltaïsme, chaque projet photovoltaïque situé sur terrain agricole se revendiquant agrivoltaïque. France Agrivoltaïsme est fière d’avoir contribué à la concrétisation de ce 1er référentiel « culture » et d’avoir compté parmi les parties prenantes de l’agrivoltaïsme – monde agricole, institutionnels instructeurs, chercheurs, développeurs et technologues – qui ont permis à AFNOR Certification d’arrêter ses critères qui constituent la première référence en France. D’autres doivent suivre, notamment en matière d’élevage, pour permettre de donner un cadre clair, équitable et responsable, au service d’un agrivoltaïsme gagnant-gagnant pour l’agriculture, pour l’énergie et pour l’environnement.

telechargement-afnor.org/certification-referentiel-label-projet-agrivoltaique