Systovi rÃ©compensÃ©e par le concours Energie Sprong

A l’occasion du premier concours Energie Sprong lancé par GreenFlex, Systovi, spécialiste des solutions solaires pour l’habitat associée à un regroupement d’entreprises comprenant Swao, Pouget consultants, Techniwood, Mana obtient le premier prix dans les catégories, toiture isolante avec production d’énergie en bâtiment collectif, façade isolante en logement bâtiment collectif et toiture isolante avec production d’énergie en logement individuel, 3 des 7 catégories du concours. Soutenue directement par Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, la cérémonie a mis un coup de projecteur sur les solutions de rénovation énergétique pour le logement social à énergie zéro.

La rénovation énergétique est un sujet de réflexion majeure pour la marque Systovi notamment dans la création de ses produits. Dans ce cadre, la marque a naturellement adhéré à la démarche du mouvement européen Energie Sprong et mis en lumière son engagement pour démocratiser la rénovation énergétique et la rendre accessible à tous.

Les enjeux du concours

L’objectif de ce concours est de faire émerger des solutions techniques innovantes, grâce à des regroupements de PME, qui contribuent à accélérer les rénovations énergétiques performantes et accessibles. En effet 20 % de la population est en situation de précarité énergétique et 9,5 millions de logements sont adaptés à de telles rénovations en France. Energie Sprong vise ainsi à développer de nouveaux standards ambitieux et simples pour la rénovation à zéro énergie garantie, afin de démocratiser l’accès au plus grand nombre. « J’ai intégré Energie Sprong dans ma démarche de prescription. Ce prix permet de concrétiser le projet vis-à-vis des bailleurs sociaux mais aussi de salariés du groupe » cite Bruno Mallet, porteur du projet et responsable de la prescription pour Systovi. Né au Pays-Bas et déployé au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Californie et au Canada, ce mouvement rassemble aujourd’hui en France 120 organisations.

Des synergies d’entreprises pour démocratiser les solutions

« Les synergies entre entreprises sont essentielles pour répondre aux exigences de la rénovation énergétique en sites occupés, qui demandera vitesse de réalisation, industrialisation des solutions pour les rendre accessibles au plus grand nombre » explique Bruno Mallet. Il poursuit : « Energie Sprong est un projet d’avenir pour Systovi et Swao, spécialiste français en menuiserie pour l’habitat. Avec ce concours, nous avons réussi à créer un groupement d’entreprises prêt à répondre aux premiers appels d’offres. » Cette victoire n’est autre que le fruit de la collaboration entre entreprises, dynamisée par un projet porteur de sens, tant d’un point de vue environnemental que sociétal. Ce projet a permis de créer des synergies avec des entreprises externes mais aussi en interne avec des marques du groupe Ceith telle que Swao.

Encadré

À propos de Energie Sprong

GreenFlex, appartenant au groupe Total, est missionné pour développer en France le projet Energie Sprong. Ce travail d’intermédiation est co-financé par des institutions nationales et européennes et supervisé par les pouvoirs publics (DGEC et ADEME). 120 acteurs se sont engagés à s’impliquer dans le mouvement Energie Sprong via une charte d’engagement pour accompagner la baisse du prix des rénovations zéro énergie.