Lâ€™Institut pour la Transition EnergÃ©tique INES.2S complÃ¨te sa gouvernance

Mercredi 23 septembre 2020, le comité de pilotage stratégique de l’ITE INES.2S a acté la nouvelle composition de ses membres et a élu Frédéric STORCK Président. INES.2S est désormais, à l’image de l’ensemble des ITE, doté d’un comité de pilotage reflétant pleinement son caractère public-privé et d’un conseil scientifique.

INES.2S, lancé en 2019, est l’un des huit Instituts pour la Transition Energétique (ITE) du programme « Investissements d’avenir» du gouvernement français. Ces instituts sont des opérateurs de R&D, réunissant un écosystème de laboratoires publics et de partenaires privés, chacun sur un domaine technologique utile pour la transition énergétique. Sa vocation est de développer en France une filière industrielle dédiée à l’intégration technologique, électrique, numérique et économique du solaire photovoltaïque. Fondé sur l’engagement de sept partenaires complémentaires, INES.2S réunit en consortium les acteurs industriels majeurs de la filière que sont la CNR, Colas, Renault et la PME 2CA, la plateforme de formation INES PFE, l’Université Savoie Mont-Blanc, et le CEA. La réunion du 23 septembre a permis de compléter et renforcer la structuration des organes de gouvernance de l’ITE INES.2S.

Frédéric Storck, nouveau Président d’INES.2S

L’élection de Frédéric Storck montre tout l’engagement de la CNR dans le projet d’ITE. « La Compagnie Nationale du Rhône, entreprise à la fois publique et privée, engagée dans le développement des territoires, premier producteur français d’énergies renouvelables fortement impliqué dans l’innovation au service des énergies du futur, représente bien tous les aspects des enjeux et missions d’INES.2S » déclare Frédéric Storck.

Le comité de pilotage stratégique

A majorité privé, le comité de pilotage stratégique est l’organe principal de gouvernance et est composé des représentants des membres fondateurs : ► Frédéric Storck, Président de l’ITE INES.2S Directeur Transition Energétique et Innovation [Compagnie Nationale du Rhône CNR] ► Anis Jouini, Vice-Président exécutif de l’ITE INES.2S Chef du Département de Technologies Solaires du LITEN [CEA] ► Philippe Raffin – Directeur Technique Recherche et Développement [COLAS] ► Andreas Chochod – Directeur des Innovations Transverses [Renault] ► Gilles Duissard – Directeur Général Délégué [2CA] ► Denis Varaschin – Président [Université Savoie Mont Blanc USMB] ► Marina Ferrari – Présidente [INES Plateforme Formation & Evaluation] ► Bruno Rague – Conseiller Spécial [CEA]

Le conseil scientifique

Composé d’experts internationaux, le conseil scientifique oriente et conseille le comité de pilotage stratégique et enrichit les feuilles de route. Ses membres sont : ► Jean Pierre Joly, Président du Conseil Scientifique INES.2S – Energie solaire et Technologies Photovoltaïques, ancien Directeur d’INES ► Jean-Jacques Roux, Solaire pour le bâtiment, CETHIL INSA de Lyon ► Ilhem Slama-Belkhodja, Smart grid, Systèmes électriques, Univ. Tunis El Manar, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis ► Alfred Rufer, Electronique de puissance, Systèmes de stockage, EPFL Lausanne ► Mario Tucci, Cellules et modules solaires photvoltaïques, ENEA Casaccia ► Eicke Weber, Energie photovoltaïque, UC Berkeley, ancien Directeur de Fraunhofer ISE.

La direction de l’ITE est assurée par Jens Merten.