Energies PartagÃ©es/Co-dÃ©velopper un projet EnR citoyen : comment concilier les intÃ©rÃªts privÃ©s et territoriaux ?

Energie Partagées vient de publier une étude en lien avec des acteurs du développement EnR. Intitulée « Codévelopper un projet EnR citoyen : comment concilier les intérêts privés et territoriaux ? Celle-ci permet de poser le débat d’une juste et équitable répartition de la valeur et des risques dans les situations de codéveloppement EnR public-privé.

De l’intérêt du codéveloppement territorial ! Cette démarche multipartenariale permet un partage du risque plus équilibré. Parmi les différentes phases d’un projet de production d’énergie renouvelable (ENR), celle du développement est particulièrement à risque. Les études de faisabilité et le travail de concertation nécessitent d’engager des dépenses importantes, sans que les porteurs de projet ne soient sûrs de réussir à créer la valeur sur laquelle ils pourraient se rémunérer. Pour une meilleure gestion de ce risque, il peut être pertinent de faire le choix du codéveloppement, entre des acteurs dont les intérêts et stratégies se rejoignent (acteurs publics, institutionnels, citoyens, opérateurs industriels).

Une question de confiance

Plusieurs modèles de codéveloppement sont alors possibles : entre acteurs locaux, entre acteurs privés ou dans une approche mixte, entre acteurs publics et privés. Dans ce dernier cas, les porteurs de projet du territoire sont amenés à associer des partenaires pour leurs capacités techniques et financières. En retour, des professionnels industriels peuvent s’appuyer sur le codéveloppement pour bénéficier d’un ancrage local. Ce scénario nécessite un bon équilibre de confiance dans la relation, puisqu’il implique de construire un partenariat entre deux types d’acteurs aux intérêts parfois divergents.

Les points de vigilance du codéveloppement entre acteurs publics et privés

Cette collaboration en phase de développement génère des points d’attention supplémentaires:

• Il est essentiel d’investir du temps pour trouver le bon fonctionnement d’un partenariat à plusieurs, notamment pour mener à bien les premières interactions entre acteurs.

• Il existe un risque de ne pas avoir le même niveau de compréhension des enjeux et des risques du projet entre partenaires, selon le domaine d’expertise de chacun. En codéveloppement comme dans tout partenariat, il est donc important de s’entourer de partenaires qui sauront trouver des intérêts convergents, de travailler les stratégies partenariales, les divergences éventuelles, et de sécuriser les accords trouvés par des écrits contractuels.

Une synthèse pour préciser les intérêts des partenaires

Cette synthèse éditée par Energies Partagées vise à clarifier les positions des différents acteurs pour faciliter la compréhension des intérêts de chacun et à établir des éléments de bonne pratique pour un codéveloppement territorial, entre acteurs publics/citoyens et opérateurs privés. Fin 2019, Energie Partagée, appuyée par les animateurs-trices régionaux-les de l’énergie citoyenne, s’est entretenue avec 18 acteurs du développement ENR en France pour les interroger sur leur expérience du codéveloppement. Le premier fruit de ces entretiens est à retrouver dans une synthèse qui n’engage qu’Energie Partagée et qui s’adresse aux acteurs déjà formés aux enjeux du développement des énergies renouvelables.

energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/09/Note-Code%CC%81veloppement-Energie-Partage%CC%81e-2020.pdf