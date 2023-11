Systovi double sa capacitÃ© de production Ã  80 MW grÃ¢ce Ã  un nouveau laminateur

Début octobre 2023, Systovi, concepteur et fabricant français de solutions solaires innovantes, a mis en service, dans son usine de Carquefou (44), un nouveau laminateur. Cet équipement permet à l’entreprise nantaise de doubler sa capacité de production de panneaux solaires.

Systovi, concepteur et fabricant français de solutions solaires innovantes, équipe sa chaîne de production d’un nouveau laminateur. Cet investissement permet à Systovi de doubler la capacité de production de son usine et d’atteindre une production de 200 000 panneaux par an soit l’équivalent de 80MW de puissance installée.

Un nouveau laminateur pour doubler la production et innover

« L’arrivée de ce nouvel équipement s’inscrit dans la continuité du développement que nous avons initié avec l’installation d’une nouvelle ligne de production au début de l’année 2023. Cela illustre concrètement notre volonté de maintenir nos compétences industrielles et notre savoir-faire sur le territoire et d’aller vers un développement d’une filière française du solaire » détaille Paul Toulouse, Directeur général de Systovi. Avec ce nouveau laminateur, Systovi prépare également l’industrialisation de futurs produits innovants qui sont en cours de développement. En effet, l’adaptabilité de ce nouvel équipement à tous types de panneaux rend l’entreprise française capable de développer et d’industrialiser de nouveaux produits sur son site de Carquefou (44).

Systovi, s’engage pour une filière solaire française et européenne

Le nouveau laminateur a été fabriqué par un entreprise coopérative espagnole : Mondragon Assembly. Le choix de ce partenaire s’inscrit dans la lignée de l’engagement de Systovi en faveur du maintien et du développement d’un tissu industriel européen et de l’émergence d’une filière solaire française. Face aux mesures protectionnistes mises en place par la Chine et les États-Unis, Systovi et ses partenaires européens appellent depuis de nombreux mois à la mise en place de mesures claires pour soutenir une industrie solaire française et européenne. Ces engagements, Paul Toulouse les a récemment portés, avec d’autres acteurs français et européens, à travers une lettre ouverte adressée par l’ESMC et d’une tribune publiée le 19 octobre dans Les Echos. « La transition énergétique est plus qu’un coût à payer : c’est un enjeu de souveraineté majeur. Donnons-nous les moyens d’ancrer ces savoir-faire sur nos territoires et de garantir des approvisionnements sécurisés en électricité tout au long de l’année. Cela passe dès lors par une industrie solaire française forte et pérenne. » soutient Paul Toulouse, Directeur général de Systovi.

Encadré

Quid de Systovi ?

Créé en 2008, Systovi investit depuis 15 ans dans la conception, le développement et la fabrication de solutions solaires en France. Filiale du groupe CETIH, le siège social de l’entreprise ainsi que son usine sont basés à Carquefou, près de Nantes. Systovi emploie aujourd’hui 99 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires en 2022 de 20 millions d’euros.