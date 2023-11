Avec 149 heures consÃ©cutives oÃ¹ la production dâ€™EnR a dÃ©passÃ© la consommation, le Portugal Ã©tablit un nouveau record

La production d’énergie renouvelable au Portugal a atteint un nouveau sommet, dépassant les besoins de consommation pendant 149 heures d’affilée, a déclaré lundi 6 novembre dernier le gestionnaire d’énergie REN. Le précédent record était de 131 heures, enregistré en 2019.

« Entre 4 h le 31 octobre et 9 h, le 6 novembre, c’est-à-dire pendant plus de six jours consécutifs, 1102 GWh [gigawattheures] ont été produits, dépassant de 262 GWh le chiffre de la consommation nationale pour la même période (840 GWh) », a expliqué REN dans un communiqué. Au cours de cette période de 149 heures, deux autres records ont été battus. Le premier concerne la période comprise entre 22 heures le 31 octobre et 9 heures le lundi, période durant laquelle la production d’énergie renouvelable a dépassé la quantité nécessaire pour alimenter l’ensemble du réseau national (y compris les besoins de pompage des réservoirs hydroélectriques) sans avoir recours aux sources de production thermique conventionnelles, à savoir les centrales électriques à cycle combiné au gaz naturel. Au total, cela représente 131 heures consécutives, soit presque le triple du record de 56 heures établi en 2021. Le second record a été réalisé entre le 1er novembre à 10 heures et le 5 novembre à 9 heures et correspond à 95 heures consécutives pendant lesquelles la production renouvelable a été supérieure à la consommation, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des centrales à cycle combiné au gaz naturel et avec l’exportation du Portugal vers l’Espagne, dépassant ainsi le précédent record de 52 heures établi en 2018. « Ces records importants confirment que le Portugal a maintenu une trajectoire durable dans l’intégration progressive des sources renouvelables endogènes tout en maintenant les objectifs primaires de sécurité d’approvisionnement et de qualité de service », a conclu REN.