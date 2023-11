Osez la couleur : la Gamme BISOL Spectrum fÃªte ses 10 ans

En 2023, BISOL group fête les 10 ans de la fabrication de son premier module coloré BISOL Spectrum. Dans ce laps de temps, certains des bâtiments historiques bien connus en Europe, tels que le prestigieux lycée FANB de Monaco, le ministère des Biens et Activités culturels et du Tourisme de Rome ou encore le parking du Mont St Odile en région Grand Est, ont choisi BISOL Spectrum.

C’est un fait. BISOL ne ménage pas ses efforts pour que les toitures soient parfaitement assorties à leur environnement, naturel et architectural. Jusqu’aux moindres détails ! Sortir un module coloré ne suffit pas. La solution la plus esthétique exige une approche plus détaillée. Aussi BISOL assortit la couleur des cadres avec la couleur du verre coloré et même les ribbons.

Les équipes de BISOL consultent régulièrement les CAUE (Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) pour promouvoir ses solutions PV en zones classées. En règle générale, les modules BISOL Spectrum sont acceptés par les Architectes des Bâtiments de France. Les modules BISOL Spectrum sont disponibles en France chez les partenaires distributeurs.Bon anniversaire…