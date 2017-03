Systovi aux avant-postes des AO CRE

SYSTOVI fabrique depuis 2008 des solutions solaires innovantes et se positionne désormais également sur les grandes toitures et les centrales au sol en proposant une offre au meilleur niveau pour les Appels d’Offre de la CRE. A ce titre, dans le cadre des Appels d’Offres CRE4, Systovi propose :

Une fabrication française à côté de Nantes

Une gamme V-SYS PRO des modules professionnels en polycristallin jusqu’à 270Wc, en monocristallin jusqu’à 285Wc et monocristallin PERC 300Wc

1 ligne d’assemblage de dernière génération 100% dédiée à la fabrication des commandes AO CRE

Un bilan carbone au meilleur niveau avec nos modules 300Wc

Une garantie de rendement linéaire de 80 % à 25 ans

Une garantie constructeur de 20 ans

La maîtrise des disponibilités à partir de Janvier 2018 pour réaliser les chantiers lauréats

En ce début d’année, dans le cadre des AO CRE3, Systovi vient livrer les modules PV de 2 chantiers de 1MW, à l’aéroport de Toulouse Blagnac (31), 3640 modules de 275Wc en verre Albarino P anti-réfléchissant (Installateur : Armorgreen) et pour la Caisse régionale du Crédit Agricole de Ploufragan (22), 3465 modules de 285Wc (Installateur : Armorgreen). Systovi devrait également produire les modules d’un autre chantier de grande envergure qui verra le jour courant 2018. Il s’agit du futur Min de Nantes. Il est prévu d’être équipé de « la plus puissante installation solaire en toiture du Grand Ouest ». Les 32.000m² d’installation photovoltaïque fourniront 5MW soit la consommation de 2.000 foyers.

