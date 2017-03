Green City Energy et Mecojit partenaire de la synergie entre bÃ¢timents agricoles et toitures solaires

Le Groupe Green City Energy en partenariat avec la société Mecojit et avec le soutien financier du Crédit Coopératif a développé un parc de toitures solaires de 1.5MWc dans le Sud-Ouest de la France. Montant de l’investissement : 2 650 000 € pour une production globale annuelle estimée à 1,8 GWh soit la consommation annuelle de 680 foyers (hors chauffage) !

Le Groupe Green City Energy est spécialisé dans les projets d’énergies renouvelables. Depuis 2005, il investit dans l’acquisition, le développement et l’exploitation d’unités de production d’électricité 100% renouvelable en Europe (photovoltaïque, éolien terrestre, hydroélectricité, biogaz). Son modèle économique repose sur la création de fonds participatifs citoyens et depuis sa création il a réalisé plus de 280 installations représentant un investissement de plus de 350 M€.

Cette nouvelle réalisation porte sur la construction de bâtiments agricoles équipés de toitures photovoltaïques destinés à l’élevage bovin et ovin, le stockage de fourrage ou de matériel agricole. Ce projet a été réalisé par le groupe Mecojit qui depuis 10 ans s’est spécialisé dans la livraison clef en main de bâtiments agricoles solaires. « L’honnêteté, la tenue des engagements, un partenariat solide et de pleine confiance, voici le cadre dans lequel s’inscrit la collaboration avec Green City Energy : Une fois que la confiance entre les hommes et les femmes de chaque société est établie, tout devient plus simple » précise Sébastien Mounier, Directeur Général de Mécojit.

Le projet a bénéficié du soutien financier du Crédit Coopératif, banque coopérative, engagée au service d’une économie responsable et solidaire. Green City Energy se félicite de ce partenariat puisque les deux entités partagent la même vision en faveur de la finance participative et des énergies renouvelables.

La mise en service des dernières toitures est prévue pour mars 2017. Green City Energy France, filiale toulousaine du groupe, acquiert et exploite des centrales solaires et hydroélectriques sur l’ensemble du territoire.

Plus d’infos…