La nouvelle stratÃ©gie SolarWorld prÃ©sentÃ©e Ã  BePositive Lyon

Lors du salon BePositive qui aura lieu du 8 au 10 mars 2017 à Lyon, SolarWorl mettra en avant sa nouvelle stratégie commerciale qui s’appuie sur deux axes majeurs : des panneaux hautement performants et des services pour tous les acteurs du bâtiment. Explications !

La société SolarWorld AG, acteur majeur sur le marché des technologies de production d’électricité solaire en France, présentera ses panneaux hautement performants dotés de la technologie cellulaire innovante PERC (Passivated Emitter Rear Cell, cellule à émetteur arrière passif). Ce salon sera ainsi l’occasion de présenter les panneaux Sunmodule Plus mono (300 watts), SunmodulePlus mono black (280 watts), ainsi que le Sunmodule Bisun biface (280 watts). Les modules de SolarWorld ont recours à des cellules hautement efficaces, ce qui les rend particulièrement performants. L’ensemble de la gamme Sunmodule Plus fait preuve d’une grande résistance mécanique, malgré un poids léger. Grâce à son film arrière et à son cadre en aluminium noirs, le Sunmodule Plus mono black convient tout particulièrement aux clients ayant des exigences esthétiques élevées. Le Sunmodule Plus mono affiche une puissance de 20 watts supplémentaires avec un bilan carbone compétitif.

Des cellules hautement efficaces pour un rendement supérieur

Le Sunmodule Bisun biface est le panneau phare de la nouvelle gamme de modules de SolarWorld. Il produit aussi bien de l’électricité sur sa face avant que sur sa face arrière, et fournit ainsi un productible supérieur à puissance nominale équivalente. Philippe Appel, directeur général de la filiale française, SolarWorld France, résume ainsi les avantages de Sunmodules pour les clients de SolarWorld : « Un bilan CO2 positif et la qualité supérieure ‘made by SolarWorld’ sont autant d’atouts appréciés par les clients français. La grande fiabilité, la faible dégradation et la sécurité de fonctionnement optimisée des modules garantissent un investissement sûr. Ces avantages se ressentent tout au long du fonctionnement de l’installation générant un rendement élevé. »

SolarWorld, partenaire des architectes et des bureaux d’études

Pour faciliter l’intégration des panneaux photovoltaïques dans la conception des nouveaux projets ou encore dans la rénovation énergétique des bâtiments, la société SolarWorld AG rend dès maintenant des objets BIM disponibles. Ainsi, les modules et leur système de montage SolarWorld peuvent être traités numériquement dans les bases de données courantes des architectes et des bureaux d’études. SolarWorld offre à cette cible un service sur mesure comprenant également des formations et une assistance technique et locale parfaitement à jour des réglementations françaises.

Plus d’infos…