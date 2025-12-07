System pro E Power 800V AC d’ABB offre des performances optimales aux applications solaires

Dans le secteur des énergies renouvelables, l’augmentation des tensions améliore la densité de puissance et réduit les coûts globaux des systèmes. Pour répondre aux défis du marché, ABB lance System pro E Power 800V AC, un tableau de distribution électrique modulaire et flexible. Conçu pour les applications photovoltaïques, ce tableau garantit des performances optimales et une fiabilité accrue. Il répond aux exigences de collecte d’énergie basse tension dans les centrales photovoltaïques à grande échelle ainsi que dans les installations utilitaires. System pro E Power 800V AC : une configuration en trois sections !

System pro E Power se démarque par son architecture modulaire. Garantissant une conformité totale aux normes IEC 61439-2, il offre une personnalisation optimale pour chaque type d’installation. Il allie une intégration simplifiée, une maintenance facilitée et un design ingénieux réduisant l’espace requis dans les infrastructures. Doté d’une gestion intelligente des ressources énergétiques, ce système évolutif et connecté aide les entreprises à anticiper leurs besoins futurs tout en maîtrisant les coûts opérationnels. Sa compatibilité avec les normes internationales renforce sa position comme solution de référence pour moderniser et sécuriser les installations électriques. Dédié aux applications photovoltaïques, System pro E Power 800V AC d’ABB propose une configuration en trois sections.

Une première dédiée à la protection qui peut accueillir jusqu’à 9 interrupteurs-fusibles InLine II par colonne, de catégorie AC-22B à 800 V, incluant les modèles ZLBM1/2/3 à 3 pôles. Ces interrupteurs-fusibles sont équipés d’un indicateur de fusible fondu (EFM) qui alerte en cas de panne. Cela facilite ainsi la maintenance et réduit les temps d’arrêt. Une unité de surveillance électronique des fusibles peut être intégrée si nécessaire.

En complément, la seconde est équipée du disjoncteur Emax 2. Cette section peut être placée à côté d’une colonne standard, ce qui offre ainsi une solution certifiée à 800 V.

Enfin, la dernière est dédiée aux composants auxiliaires tels que le fusible principal, le moniteur d’isolement, le transformateur de tension et les dispositifs de protection, pour la collecte des signaux, la surveillance à distance et la protection du réseau.