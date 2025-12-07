PLENTICORE plus G2 dÃ©sormais avec un courant d’entrÃ©e de 15 ampÃ¨res

Lâ€™onduleur hybride KOSTAL PLENTICORE plus G2 bÃ©nÃ©ficie d’une mise Ã niveau de ses performances. Avec la nouvelle mise Ã jour automatique 02.20.21395, le courant d’entrÃ©e maximal par tracker MPP passe de 13 ampÃ¨res Ã 15 ampÃ¨res â€“ automatiquement, gratuitement, pour tous. Les nouveaux clients comme les clients existants bÃ©nÃ©ficieront ainsi d’une augmentation notable des performances, sans aucun effort.

Les modules photovoltaÃ¯ques modernes sont de plus en plus puissants. De nombreux modules haute performance actuels basÃ©s sur des cellules de type M10 ou N fournissent aujourd’hui des courants compris entre 14 et 15 ampÃ¨res, et la tendance est Ã la hausse.

Plus de puissance photovoltaÃ¯que – dÃ©sormais avec 15 ampÃ¨res par tracker

Jusqu’Ã prÃ©sent, les installateurs devaient veiller Ã adapter prÃ©cisÃ©ment la configuration des strings aux limites de l’onduleur pour les modules Ã courants plus Ã©levÃ©s. Avec la nouvelle mise Ã jour 15 A, KOSTAL rÃ©agit directement Ã cette Ã©volution du marchÃ©. DÃ©sormais, les strings photovoltaÃ¯ques avec des courants de module plus Ã©levÃ©s peuvent Ãªtre intÃ©grÃ©s plus efficacement. Les avantages dâ€™une telle solution :

Plus de flexibilitÃ© dans la conception des installations

Meilleure utilisation des modules photovoltaÃ¯ques modernes

Rendement plus Ã©levÃ©, en particulier sur les toits avec une surface limitÃ©e ou des orientations diffÃ©rentes

Aucune modification matÃ©rielle nÃ©cessaire

Plus d’Ã©lectricitÃ©, plus de possibilitÃ©s

En tant qu’onduleur hybride, le PLENTICORE plus combine intelligemment la production d’Ã©lectricitÃ© solaire et le stockage par batterie. L’augmentation du courant d’entrÃ©e maximal Ã 15 ampÃ¨res a donc un impact sur le cÃ´tÃ© entrÃ©e PV ainsi que sur la gestion de l’Ã©nergie entre le PV, la batterie et le rÃ©seau domestique. L’extension Ã 15 A permet Ã l’onduleur de transfÃ©rer plus rapidement et plus efficacement l’Ã©lectricitÃ© produite par les gÃ©nÃ©rateurs photovoltaÃ¯ques vers la batterie haute tension connectÃ©e. Cela rÃ©duit les temps de charge et augmente la quantitÃ© d’Ã©nergie utilisable, en particulier en cas de fort ensoleillement ou pendant les phases de tarifs d’Ã©lectricitÃ© dynamiques. La puissance de dÃ©charge en bÃ©nÃ©ficie Ã©galement : l’Ã©nergie de la batterie peut Ãªtre injectÃ©e dans le rÃ©seau domestique avec une puissance plus Ã©levÃ©e lorsque les besoins en Ã©nergie augmentent, par exemple lors du fonctionnement simultanÃ© de plusieurs gros consommateurs ou lors du chargement d’une voiture Ã©lectrique.

GrÃ¢ce Ã l’amÃ©lioration de l’absorption et de la distribution d’Ã©lectricitÃ©, l’ensemble du systÃ¨me hybride, composÃ© d’un gÃ©nÃ©rateur photovoltaÃ¯que, d’un PLENTICORE plus G2 et d’une batterie haute tension, fonctionne de maniÃ¨re plus efficace.

Mise Ã jour automatique : l’innovation en toute simplicitÃ©

La mise Ã jour est automatiquement installÃ©e via la fonction AutoUpdate intÃ©grÃ©e. Le PLENTICORE plus G2 dÃ©tecte le nouveau micrologiciel, le tÃ©lÃ©charge et l’installe de maniÃ¨re autonome. Le plus : ni les installateurs ni les clients finaux n’ont Ã intervenir. Ce processus garantit une sÃ©curitÃ©, un confort et une pÃ©rennitÃ© maximaux. KOSTAL mise ainsi sur une philosophie durable : les appareils existants sont activement perfectionnÃ©s, ce dont tous les clients profitent. Avec la mise Ã jour 15 ampÃ¨res, KOSTAL renforce le rÃ´le du PLENTICORE plus G2 en tant qu’onduleur hybride pÃ©renne pour les applications photovoltaÃ¯ques et de stockage modernes.