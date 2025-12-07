DMEGC SOLAR présente son nouveau module léger “Infinity RT Series” au salon EnerGaïa

DMEGC SOLAR dévoile en avant-première son nouveau module léger DMxxxM10RT-54HBW-LV, une innovation majeure conçue pour rendre accessibles les toitures jusqu’ici impossibles à équiper avec des modules standards. Un module pensé pour les toitures légères : 7,5 kg/m², une installation sans limite !

Conçu sur la base du format standard 1762 × 1134 × 30 mm, le module léger DMEGC affiche un poids inférieur à 7,5 kg/m², soit moins de 10 kg/m² avec les systèmes de fixation, répondant ainsi aux contraintes structurelles des charpentes fragiles. Cette solution offre une manipulation plus aisée, une pose accélérée et une réduction significative de la charge sur les bâtiments.

Une solution parfaitement alignée avec les normes françaises

Grâce à la technologie TOC, le module atteint jusqu’à 460 Wc de puissance, tout en garantissant une tenue mécanique élevée grâce à sa feuille arrière renforcée. Cette innovation ouvre la voie à l’équipement massif des bâtiments industriels, commerciaux, agricoles ou artisanaux aux structures limitées. Le module Infinity RT Series bénéficie

de nombreuses ETN en cours de validation, ainsi que des ATEx/ATec à venir ;

d’une éligibilité aux méthodes PPE2 et PPE2-V2 de la CRE ;

de certificats Bilan Carbone Certisolis adaptés au marché français ;

d’une conformité Soren 2025 sur l’éco-participation (critères carbone, argent et plomb).

Fabriqué dans des usines alimentées à 100 % en énergie renouvelable, le module léger contribue activement à la réduction de l’empreinte carbone des projets solaires.

Une réponse concrète aux enjeux de modernisation du parc bâti

Grâce à son poids réduit et à son format standard, le module DMxxxM10RT-54HBW-LV est particulièrement adapté à la rénovation d’anciennes installations devenues non conformes, à la modernisation de systèmes PV existants ainsi qu’à la valorisation de toitures historiquement refusées pour raisons structurelles. Idéal pour les installateurs cherchant une mise en œuvre simple, rapide et compatible avec les systèmes de montage les plus courants ! Il bénéficie en outre d’une garantie produit de 12 ans et d’une garantie linéaire de puissance sur 25 ans. Le module léger Infinity RT Series est présenté sur le stand DMEGC SOLAR lors du salon EnerGaïa. « Avec ce module léger de haute performance, DMEGC SOLAR permet enfin de valoriser les surfaces de toiture jusqu’ici inexploitables. Une innovation décisive pour accélérer le déploiement du photovoltaïque en France et renforcer la souveraineté énergétique du pays » estime Eric Goubier Responsable Technique DMEGC France, Middle east & Africa.