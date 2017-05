Systeko : la start-up du solaire labelisÃ©e ISO 9001/14001 transcende l'autoconsommation en Martinique

Ils étaient trois il y a 3 ans ; aujourd’hui Systeko compte une dizaine d’ingénieurs et de chefs de projets qui s’activent dans les bureaux de Génipa avec une idée en commun : produire de l’électricité solaire dans une île, le choix de l’intelligence. En Martinique, le solaire est un atout stratégique de développement : c’est une énergie à la fois proche et infinie, que l’on sait aujourd’hui parfaitement capter, maitriser et aussi stocker (avec les batteries lithium-ion). Et chez SYSTEKO, on ne perd pas de temps : deux ans après son lancement la start-up martiniquaise du solaire a obtenu sa certification ISO 9001/14001 (Ndlr : certification à la fois sur la qualité de la production et sur l’amélioration continue de la performance environnementale.)

Un kWh solaire à 6 centime d’euro pour 25 ans

Les ingénieurs de Systeko conçoivent de A à Z des systèmes solaires « intelligents » pour permettre l’autoconsommation de l’énergie solaire produite par les entreprises et les particuliers. Ainsi en 2016, Systeko a équipé les magasins La Vie Claire et Vertbaudet d’un système avec stockage d’énergie (batteries lithium-ion) permettant de tenir l’autoconsommation toute la journée et la nuit, du 24/7. Et en ce début 2017 ce sont les plus grandes surfaces commerciales de l’île qui sont équipées par Systeko de systèmes de production d’énergie solaire capables de couvrir 35% de leur besoin énergétique quotidien ! Une excellente initiative pour le développement durable mais aussi pour leur compte d’exploitation. Ceci leur assure pour 25 ans un kWh solaire à 6 centime d’euro !

Le soleil, première source d’énergie pour la maison et un gisement d’emplois pour les îles des Caraïbes

En Martinique à fin 2017, Systeko a déjà équipé 230 maisons de systèmes solaires d’autoconsommation et s’affirme déjà comme le leader du secteur aux Antilles. Dans ces maisons tous les équipements (climatisation comprise) sont alimentés en permanence par le soleil et les batteries, EDF ne venant qu’en complément. Finis les surtensions, les coupures et les black-out. Et ceci avec une parfaite maîtrise de l’énergie car ces centrales solaires sont connectées : toutes les informations (production, consommation, charge de batterie, historiques) sont affichées en temps réel sur les mobiles ! Il est sûr qu’aujourd’hui, compte tenu de la baisse de coûts et des avancées technologiques réalisées dans le domaine de l’autoconsommation la Martinique est très en avance sur la métropole). Le secteur de l’énergie solaire va concerner des milliers de foyers sur la décennie en cours et de fait va générer de nombreux emplois non délocalisables. C’est certainement une des nombreuses raisons qui ont amené les autorités locales (CTM) et le FEDER à soutenir les programmes d’autoconsommation développés en Martinique par Systeko, avec un Cofinancement dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020.

