Krannich Solar France signe un nouveau partenariat avec Erma Energy spÃ©cialiste des sites isolÃ©s

Créée en 2016, la société Erma Energy, filiale du groupe Charbonnier, est un développeur de générateurs hybrides multi énergies reconnu pour la qualité de ses produits. la recherche de solutions innovantes, Erma Energy spécialiste des sites isoles et réseaux défaillants développe, industrialise et commercialise des centrales de production hybride d’électricité. Les solutions multi-énergies PLUG and PLAY s’installent et s’utilisent simplement. La commercialisation de générateurs embarqués sur remorques « Green to Grid » a été lancée fin 2014, suivie fin 2015 par celle des générateurs conteneurisés « Green Module » et « Green Station » sous la société Erma Electronique.

