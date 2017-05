Le Groupe URBASOLAR premier laurÃ©at de l'AO CRE4 BÃ¢timents

Avec 39% de parts de marché des centrales en grandes toitures, le groupe URBASOLAR (CA 2016/2017 : 74 millions d’euros) arrive largement en tête de l’appel d’offres photovoltaïque dit « CRE4 Bâtiments » dont les résultats ont été délivrés par Ségolène Royal Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie lors de la rencontre sur les énergies renouvelables organisée jeudi dernier à Paris.

15 nouveaux projets, représentant une puissance totale de 30MWc, ont été distingués pour leurs vertus environnementales et leur pertinence économique. Ils concernent des bâtiments logistiques (classés ICPE), des bâtiments industriels, des bâtiments commerciaux ainsi que des serres agricoles. La diversité des projets lauréats illustre la variété des solutions techniques développées et maîtrisées par le Groupe URBASOLAR pour la mise en œuvre du photovoltaïque dans l’enveloppe des bâtiments de toute nature en accord avec la règlementation applicable.

Ces résultats confirment la pertinence de l’offre d’URBASOLAR, saluent la qualité de ses dossiers puisque 100% des projets déposés à l’Appel d’Offres ont été lauréats, et confortent le Groupe dans sa politique d’innovation permanente en matière d’optimisation de la production des centrales et d’intégration aux réseaux électriques. Urbasolar qui exploite à ce jour plus de 450 centrales depuis son centre de monitoring de Montpellier, dispose d’un portefeuille de plusieurs centaines de mégawatts répartis sur le territoire français, ainsi qu’à l’international. Ses équipes travaillent d’ores et déjà sur la préparation des réponses aux prochaines sessions de Juin et de Juillet.

L’investissement total pour la construction de ces nouveaux projets sera de l’ordre de 36 millions d’euros, dont une partie fera appel à du financement participatif. Le groupe vient d’ailleurs de battre un record dans ce domaine avec une collecte bouclée en 1h30, sur deux centrales en ombrières de parking situées en Occitanie.

