Syrius Solar Industry : acquisition de Sunoptimo, leader belge des solutions solaires thermiques Ã  grande Ã©chelle

Syrius Solar Industry, acteur majeur du marché des solutions solaires thermiques en Europe, vient de réaliser l’acquisition stratégique de Sunoptimo, une entreprise belge spécialisée dans les systèmes solaires thermiques à destination des applications industrielles et collectives.

L’acquisition de Sunoptimo marque une étape importante dans le développement de Syrius Solar Industry, consolidant sa position sur le marché français et européen et renforçant son offre de solutions innovantes pour la transition énergétique. Avec cette union, Syrius Solar et Sunoptimo mettent en commun leur expertise pour proposer des technologies adaptées à tout type de projets de besoin de chaleur, contribuant à décarboner l’industrie et les usages professionnels. Sunoptimo, fondée en 2011, s’est distinguée par ses solutions de chauffage solaire auto-vidangeable, offrant un fonctionnement optimum et une maintenance réduite. Parmi ses produits phares figure l’Opticube, une solution innovante en container préassemblé pour une installation rapide et simplifiée.

« Cette acquisition ouvre la voie à de nouvelles synergies technologiques et commerciales. Sunoptimo dispose d’un savoir-faire unique dans le domaine des installations solaires thermiques pour les besoins d’eau chaude et de chaleur dans le monde de l’élevage, le tertiaire et l’industrie. Ensemble, nous pourrons répondre de manière encore plus efficace aux besoins croissants de décarbonation du monde agricole, des industries et des collectivités en France et en Europe » a déclaré Thierry Demaret, Président de Syrius Solar Industry.

Encadré

Quid de Syrius Solar Industry ?

Créée en 2013 et basée à Montpellier, Syrius Solar Industry est une entreprise française spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de solutions solaires thermiques. Présente en France hexagonale et sur l’ensemble de l’outre-mer, Syrius propose des systèmes de production d’eau chaude et chauffage solaire pour des applications résidentielles et pour les usages professionnels, et s’engage activement dans la transition énergétique.