Michel Leclercq, pionnier de lâ€™Ã©nergie citoyenne et co-fondateur dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e, Chevalier de lâ€™Ordre National du MÃ©rite

Vendredi 27 septembre dernier à Redon, Michel Leclercq, cofondateur et ancien président de l’association Énergie Partagée et cofondateur de l’association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV), s’est vu remettre l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du Mérite des mains de Michel Cabaret, directeur de l’Espace des Sciences de Rennes, en présence de Jean-François Mary, Président de Redon Agglomération, Daniel Salmon, sénateur d’Ille-et-Vilaine, Pascal Bagdian, sous-préfet de Redon, de nombreux citoyens engagés et acteurs de la transition énergétique. Énergie Partagée salue une belle reconnaissance de son engagement au service des énergies renouvelables citoyennes !

« Nous saluons cette distinction qui symbolise la reconnaissance de son engagement exceptionnel en faveur d’une transition énergétique portée par les citoyens, qui bénéficie aux territoires dans lesquels ils vivent et agissent », souligne Erwan Boumard, Directeur d’Énergie Partagée.

Le premier parc éolien citoyen de France

Michel Leclercq est une figure incontournable du développement des énergies renouvelables citoyennes en France. En 2002, Michel Leclercq, artiste plasticien et enseignant à la retraite, lance avec des amis agriculteurs un projet visionnaire : Bégawatts, le premier parc éolien citoyen de France. Fédérant autour d’eux un groupe de citoyens passionnés et déterminés, ils surmontent les défis administratifs et financiers pour concrétiser un rêve devenu réalité en 2014. Ce projet, qui voit le jour à Béganne, devient un modèle de mobilisation collective et coopérative autour des énergies renouvelables, impliquant plus d’un millier d’habitants du territoire dans le financement du projet. Bégawatts a inspiré bon nombre d’initiatives : 16 parcs éoliens labellisés Énergie Partagée sont aujourd’hui en exploitation, et 24 sont en développement.

« Ancrage local, exigence écologique, financement éthique et gouvernance partagée »

Michel Leclercq et l’association EPV font également partie des acteurs qui ont créé en 2010 le mouvement Énergie Partagée, fer de lance du développement des énergies renouvelables citoyennes. Quatorze ans plus tard, force est de constater que l’ambition portée par ces pionniers était visionnaire : aujourd’hui, le mouvement Énergie Partagée fédère près de 370 projets citoyens, qui ont obtenu le Label Énergie Partagée. Et son outil de financement Énergie Partagée Investissement, fort de plus de 7 500 actionnaires citoyens, a cofinancé à ce jour 187 projets citoyens à hauteur de 48 millions d’euros. « Pilier du mouvement Énergie Partagée, Michel Leclercq œuvre avec conviction depuis plus de vingt ans pour impliquer les citoyens dans la transition énergétique. Il a joué un rôle clé pour faire converger des initiatives associatives locales et des acteurs de l’économie sociale. Sous sa présidence, Énergie Partagée a su les rassembler dans un mouvement commun, capable à la fois d’accompagner les citoyens et collectivités porteurs de projets, et de financer de nombreux projets grâce à l’épargne confiée désormais par plus de 7 500 citoyens. Michel Leclercq a ainsi largement contribué à l’émergence d’un nouveau modèle pour la production d’énergie renouvelable, qui allie ancrage local, exigence écologique, financement éthique et gouvernance partagée, et qui bénéficie aux territoires grâce à ses retombées économiques », rappelle Erwan Boumard, Directeur d’Énergie Partagée.

Lors de la cérémonie, Michel Leclercq a symboliquement remis sa médaille à l’association EPV, marquant ainsi la dimension collective de son action. Cette valeur fondamentale, il a su la transmettre à Énergie Partagée. Le mouvement continue à fédérer, accompagner et soutenir des centaines de projets citoyens à travers la France, afin de construire ensemble l’avenir énergétique.