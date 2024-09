PublicitÃ© ombriÃ¨res solaires PV pour les aires de repos de la Direction InterdÃ©partementale des Routes Centre-Ouest

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIRCO) souhaite proposer à des opérateurs d’installer des ombrières solaires photovoltaïques sur les parkings des aires de repos de Nouhant (23170 Nouhant) et de Quinssaines (03380 Quinssaines) le long de la route nationale 145. Conformément aux articles L2122-1 à L2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, s’agissant d’une occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique, la DIRCO lance un avis d’appel à manifestation d’intérêts afin de permettre à tout opérateur économique intéressé de manifester son intérêt auprès de la DIRCO quant à l’occupation du domaine public.

L’emprise potentielle de ce projet d’ombrières solaires est d’approximativement 5600 m² de parking pour l’aire de Nouhant et de 6400 m² pour l’aire de repos de Quinssaines. La DIRCO envisage de conclure une convention d’occupation domaniale pour une durée de 33 ans, à compter de la signature de la convention. La mise en service des installations devra intervenir au plus tard 3 ans après la signature de la convention, permettant une exploitation de 30 années. L’occupant sera soumis au paiement d’une redevance d’occupation du domaine public en contrepartie du droit d’occupation. Cette redevance comprendra une part fixe et une part variable. Les candidats peuvent télécharger les documents de la consultation en ligne sur le site PLACE, sous la référence publique 2024-DIRCO-AMI.

www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2623436&orgAcronyme=d4t