Syrius Solar a dÃ©ployÃ© plus de 1 000 systÃ¨mes All-in-One (PV + stockage + EMS) en France et en Outre-mer

Le dÃ©veloppement du stockage dâ€™Ã©nergie avec le photovoltaÃ¯que poursuit sa progression en France et dans les territoires ultramarins. DÃ©but juin 2026, le rÃ©seau Syrius Solar a franchi le cap des 1 000 systÃ¨mes All-in-One installÃ©s, une Ã©tape qui confirme lâ€™intÃ©rÃªt croissant des particuliers et petites entreprises pour les solutions de stockage dâ€™Ã©nergie couplÃ©es au solaire.

Ã€ ce jour, ce sont prÃ©cisÃ©ment 1 163 systÃ¨mes All-in-One qui ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s en France mÃ©tropolitaine et en Outre-mer, reprÃ©sentant une capacitÃ© totale installÃ©e de 8,63 MWh.

Une approche intÃ©grÃ©e qui facilite le dimensionnement des projets

DÃ©veloppÃ©es en partenariat avec WHES Energy Storage Systems, les solutions All-in-One combinent au sein dâ€™un Ã©quipement unique lâ€™onduleur hybride, la batterie de stockage et les fonctions avancÃ©es de gestion de lâ€™Ã©nergie. Cette approche intÃ©grÃ©e facilite le dimensionnement des projets, simplifie lâ€™installation et la mise en service, tout en offrant une solution fiable, compacte et Ã©volutive. Dans un contexte oÃ¹ les utilisateurs cherchent Ã maximiser leur autoconsommation et Ã mieux maÃ®triser leur consommation dâ€™Ã©nergie, ces systÃ¨mes rÃ©pondent aux attentes des installateurs comme des consommateurs grÃ¢ce Ã leur simplicitÃ© de dÃ©ploiement et leurs performances. Au-delÃ des systÃ¨mes installÃ©s, cette dynamique reflÃ¨te Ã©galement lâ€™accompagnement assurÃ© par les Ã©quipes Syrius Solar auprÃ¨s de leurs clients professionnels. PrÃ©sents Ã chaque Ã©tape des projets, les experts techniques et commerciaux du groupe contribuent quotidiennement au dÃ©ploiement de solutions de stockage adaptÃ©es aux besoins du marchÃ© rÃ©sidentiel.

En route vers lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique

Cette expertise sâ€™appuie Ã©galement sur lâ€™expÃ©rience des filiales du groupe en Outre-mer, oÃ¹ les solutions de stockage sont devenues un Ã©lÃ©ment clÃ© des projets photovoltaÃ¯ques. Les installations rÃ©alisÃ©es dans ces territoires participent activement Ã lâ€™Ã©volution des usages et au dÃ©veloppement des meilleures pratiques en matiÃ¨re dâ€™autoconsommation et de stockage dâ€™Ã©nergie. Â« Le franchissement du seuil des 1 000 installations illustre lâ€™intÃ©gration progresÂ­sive du stockage dans les projets photovoltaÃ¯ques rÃ©sidentiels. Les utilisateurs recherchent aujourdâ€™hui des solutions leur permettant dâ€™amÃ©liorer leur autonoÂ­mie Ã©nergÃ©tique tout en conservant un systÃ¨me simple Ã installer et Ã exploiter Â» confie Thierry Demaret, fondateur de Syrius Solar.

Evolution rapide du marchÃ© du stockage rÃ©sidentiel

Cette rÃ©ussite repose Ã©galement sur la collaboration Ã©troite entre Syrius Solar Industry et WHES Energy Storage Systems. Â« Un immense bravo Ã toute les Ã©quipes de Syrius Solar ! Câ€™est un honneur pour WHES dâ€™acÂ­compagner cette croissance et de franchir ce cap des 1 000 installations aux cÃ´tÃ©s de cette PME franÃ§aise. Merci pour la confiance et cap sur les prochains sommets ensemble ! Â» ajoute William Zhang, WHES Energy Storage Systems. Le partenariat entre les deux entreprises vise Ã proposer aux professionnels du solaire des solutions performantes, fiables et adaptÃ©es Ã lâ€™Ã©volution rapide du marchÃ© du stockage rÃ©sidentiel.

Quid de Syrius Solar IndustryÂ ?

Syrius Solar Industry est un fabricant franÃ§ais installÃ© Ã Montpellier, spÃ©cialisÃ© dans le solaire thermique et acteur majeur de la distribution de solutions photovoltaÃ¯ques et de stockage dâ€™Ã©nergie. GrÃ¢ce Ã son rÃ©seau de filiales en Outre-mer et de partenaires distributeurs en mÃ©tropole, lâ€™entreprise accompagne les particuliers et les professionnels de lâ€™Ã©nergie avec des technologies performantes, fiables et adaptÃ©es aux besoins du marchÃ©. Syrius Solar Industry est le partenaire officiel de WHES en France et en Outre-mer.