La plus grande centrale PV (300 MWc) de France peu impactÃ©e par le terrible incendie de Gironde

La plus grande centrale solaire de France sâ€™Ã©tale sur 258 hectares, au milieu des vastes cultures de pins des Landes. La parcelle quâ€™elle occupe Ã©tait dâ€™ailleurs une ancienne exploitation forestiÃ¨re ravagÃ©e au passage des tempÃªtes en 1999. Ces derniers jours, prÃ¨s dâ€™un million de panneaux solaires orientÃ©s est-ouest doivent faire face Ã lâ€™un des plus violents incendies de lâ€™aprÃ¨s-guerre en France.

DÃ¨s samedi 25 juillet, la centrale a Ã©tÃ© mise sous surveillance. Â«Â Jâ€™ai demandÃ© Ã ce que lâ€™on dÃ©couple la centrale, le feu ayant parcouru quelques dizaines de mÃ¨tres sous les panneaux dans la nuit de samedi Ã dimanche. Mais la centrale dont les OLD (Obligations LÃ©gales de DÃ©broussaillement) ont Ã©tÃ© globalement bien rÃ©alisÃ©s a Ã©tÃ©, en capacitÃ©, dâ€™arrÃªter le feu. La centrale a pu redÃ©marrer dimancheÂ Â» confirme Guillaume Decaen, Regional CEO France de Neoen.

En avance de phase, des agriculteurs locaux avaient bien arrosÃ© les pourtours du site industriel pour retarder le feu. Ce sont des pompiers suisses dÃ©barquÃ©s de GenÃ¨ve qui sont intervenus in fine pour protÃ©ger les installations crÃ©ant ce que lâ€™on appelle un feu tactique, une technique qui consiste Ã allumer un feu secondaire pour priver lâ€™incendie principal de combustible.

En ce dÃ©but de semaine, la centrale a finalement jouÃ© son rÃ´le de coupe-feu grÃ¢ce Ã un entretien rigoureux dâ€™une bande de vÃ©gÃ©tations de 50 mÃ¨tres autour des clÃ´tures qui encerclent les tables photovoltaÃ¯ques suivant la rÃ©glementation OLD. Â A lâ€™intÃ©rieur de la clÃ´ture et tout au long de lâ€™annÃ©e, lâ€™entretien des sols est assurÃ© par des troupeaux de moutonsÂ en partenariat avec un Ã©leveur local. Les bÃªtes Ã©voluent librement entre les rangÃ©es, oÃ¹ elles broutent les vÃ©gÃ©taux et permettent dâ€™en limiter le foisonnement et la prolifÃ©ration.

Il y a quelques mois de cela, la centrale de Cestas avait reÃ§u la visite des pompiers de Cestas, en manÅ“uvres dans le secteur. Sur le risque incendie, ils avaient jugÃ© que Â«Â les parcs solaires ne sont pas des nids Ã feu, et ce, pour deux bonnes raisonsÂ : surveillance et maintenanceÂ Â». Le tragique Ã©pisode girondin de juillet 2026 leur a donnÃ© raison.