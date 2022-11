Syrius : le revival du solaire thermique

Installée à Lavérune à côté de Montpellier dans l’Hérault, l’entreprise Syrius, industriel pure-player du solaire thermique, enregistre des résultats exceptionnels sur fond de crise de l’énergie, faisant plus que doubler son CA entre 2020 et 2022 ans. Une croissance forte portée également par le potentiel d’innovation de Syrius qui lance un panneau solaire anti-surchauffe dotée d’une nouvelle technologie. Le point sur cette réussite entrepreneuriale !

« Lors du dernier salon Interclima de début octobre, j’ai eu l’impression de me retrouver lors des années 2007-2008, lorsque l’Ademe avait lancé son Plan Soleil et que le solaire thermique connaissait une belle embellie. J’ai retrouvé les mêmes interlocuteurs – distributeurs, grossistes, coopératives – avides d’informations sur nos métiers et surtout désireux de s’équiper. Une vraie nouvelle dynamique » s’enthousiasme Thierry Demaret, fondateur et PDG de Syrius, experts ès solaire thermique depuis plus de trente ans, ancien de Giordano.



58 millions d’euros de CA en 2023

A nouveau donc, l’énergie solaire thermique retrouve des couleurs ! La belle endormie connaît un réveil plein de peps, loin du somnambulisme éthéré des années 2010. Thierry Demaret y a toujours crû. En 2013, alors que le marché est encire atone, il crée Syrius Solar Industry et dans la foulée ouvre des filiales outre-mer. Le groupe propose une jolie gamme de chauffe-eau solaire adapté aux DOM (thermosiphons) et à la métropole (circulation forcée). Après des débuts prometteurs l’entreprise est assez représentative de cette renaissance de l’énergie solaire thermique. « Jamais je ne pensais à l’époque que le succès serait à la hauteur de ce qu’il est » confie le PDG. Syrius Solar connaît en effet ces dernières années une croissance insolente. En 2020, son chiffre d’affaires consolidé s’élevait à 18,7 millions d’euros. En 2022, il sera de 38 millions d’euros pour environ 35 000 m² de capteurs sortis des usines d’assemblage. Et l’objectif de 2023 donne le vertige : la projection cible les 58 millions d’euros.

Un changement d’échelle

« Cette hausse prévue est aussi due à l’introduction d’une activité photovoltaïque dans les filiales outre-mer » précise Thierry Demaret dont l’entreprise emploiera 125 personnes en fin d’année 2022. L’énergie solaire en général est en train de vivre un changement d’échelle dans le monde entier et le thermique suit le mouvement. « Nous voyons clairement les choses en plus grand. La conjoncture liée aux problèmes du gaz et les prix de l’énergie à la hausse nous ouvrent des autoroutes et de fortes possibilités de développement. Tous les consommateurs s’affolent, particuliers comme professionnels ou collectivités, là pour un complexe sportif, ici pour une piscine municipale ou un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les demandes arrivent tous azimuts » reconnaît Thierry Demaret. Et les perspectives à venir des nouveaux projets de solaire thermique implantés dans le secteur industriel devraient encore davantage doper ce marché. « La chaleur solaire dans le monde de l’industrie, c’est quelque chose qui a du sens que l’on regarde de près » souligne d’ailleurs le PDG de Syrius Solar.

Abaisser d’environ 40°C la température de stagnation dans le capteur

Cette percée de Syrius Solar Industry dans le solaire thermique est aussi synonyme d’innovation dans les technologies produits. Ne doutons pas ainsi que l’entreprise tirera d’autant plus son épingle du jeu avec son nouveau capteur thermique anti surchauffe : le Syrius Therm Control. Syrius Solar Industry équipe en effet désormais tous ses capteurs solaires thermiques de la nouvelle génération d’absorbeur sélectif ALANOD Mirotherm Control. Ce nouvel absorbeur fabriqué en Allemagne par la société ALANOD qui a nécessité pas loin de trois ans de Recherche et Développement, permet d’abaisser d’environ 40°C la température de stagnation dans le capteur, réduisant grandement les problèmes de surchauffe et donc les questions de maintenance. «Arrivée à une certaine température, le coefficient d’émissivité de l’absorbeur augmente. Du coup il plafonne et renvoie la chaleur qui se limite aux alentours des 140°C là où un absorbeur central non traité fait monter la température de stagnation à près de 180°C. Nous limitons ainsi drastiquement les problèmes de surchauffe ce qui induit une durabilité et une meilleure tenue des équipements dans le temps grâce à la réduction des contraintes sur toutes les pièces. Autres avantages : la réduction des pertes de liquide dues à l’évaporation dans le circuit de glycol en stagnation et augmentation de la durée de vie du glycol. L’intérêt est également que ce capteur Syrius Therm Control affiche des performances identiques à ce que l’on avait avant » analyse Thierry Demaret. Cette technologie ALANOD a été généralisée à l’ensemble de la gamme des capteurs Syrius, même pour les thermosiphons, et ce, même s’ils moins impactés par les phénomènes de surchauffe.

« Nous ne reviendrons jamais aux tarifs d’avant la crise de façon durable »

Syrius Solar Industry fait fabriquer ces absorbeurs dotés de cette technologie ALANOD en Europe, à l’instar des coffres, de la laine de roche (40 mm d’épaisseur) et du verre. L’entreprise assemble ensuite les capteurs dans ses ateliers pour des produits estampillés made in France. Ces derniers temps, Syrius Solar a fait évoluer sa gamme avec des capteurs de diamètre 8 essentiellement pour le marché métropolitain en 2 m² et 2,5 m² et aussi dans une déclinaison à l’horizontale façon paysage, en plus du portrait, qui donne la possibilité d’installation en casquette. Syrus Solar Industry élargit le champ des possibles pour répondre à une demande toujours plus exigeante. « Nous croyons à l’avenir du solaire thermique, au moins pour deux raisons. Ecologique, car il est un outil précieux avec d’excellents rendements pour lutter contre émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi économique, car je reste persuadé que nous ne reviendrons jamais aux tarifs d’avant la crise de façon durable » conclut Thierry Demaret qui n’a pas fini de croire dans son bonne étoile ; le soleil…

Encadré

Syrius Solar Industry s’agrandit pour répondre à la demande

Dans ce contexte de fort développement du marché du solaire thermique, Syrius Solar est aujourd’hui un peu à l’étroit dans ces locaux historiques de Lavérune dont l’atelier se déploie sur 1200 m². « Nous louons déjà des surfaces complémentaires à côté de Lavérune mais nous sommes en quête d’un nouveau terrain, toujours du côté de Montpellier, pour multiplier a minima par quatre la surface d’exploitation » précise le chef d’entreprise. Des locaux plus grands pour augmenter la capacité de production dans un contexte très porteur !