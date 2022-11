Solargis Analyst, le climax de la donnÃ©e solaire

Le logiciel Solargis Analyst est un outil de visualisation et nettoyage des données solaire. Il n’aide pas seulement les spécialistes des données solaires à être plus productifs. Avec la visualisation des données, il libère la puissance de ces données en matérialisant ce qu’il se passe réellement sur les centrales solaires et rend l’analyse de niveau expert accessible. L’outil ultime créé par une entreprise qui dispose d’une vraie culture de la qualité des données !

Les enjeux des projets solaires deviennent de plus en plus importants, et il n’est plus possible d’être trop approximatif dans le suivi des actifs. De plus les volumes des données enregistrés augmentent et très souvent personne n’a le temps d’aller les regarder. Le diable se cache souvent dans les détails est une devise tout à fait applicable aux données solaires. Et les calculs de Performance Ratio (PR) deviennent complètement aléatoires si les données mesurées au sol ne sont pas contrôlées et nettoyées. Par exemple les ombrages proches ou la rosée sur les instruments de mesure (pyranomètre) peuvent biaiser le PR de plusieurs pourcents ce qui rend les garanties des contrats non applicables et défavorables pour les propriétaires d’actif. L’outil logiciel Solargis Analyst apporte une réponse adaptée à ce flou qui pénalise toute la profession. Avec ses fonctionnalités semi-automatiques de détection des erreurs, il identifie tous les problèmes les plus évidents liés à la mesure et les quantifie pour évaluer la criticité.

Rendre limpide et fiabiliser la mesure de l’irradiation solaire pour un PR plus sûr

Bertrand Ferrier est responsable du support client de Solargis en France. « Dans mon rôle, les clients me demandent très souvent d’aider à comprendre les écarts entre les mesures solaires sur site et les données de Solargis. 6 à 7 % peut être trouvé, et parfois plus, alors que les données de Solargis sont connues pour avoir une incertitude de 3 à 4 %. Les exploitants doutent toujours pour comprendre si le problème vient de la mesure des données ou si c’est un réel défaut de performance des centrales. La réponse, Solargis Analyst l’apporte, c’est très souvent des manquements dans les données mesurées sur site » analyse-t-il. Solargis qui compte 120 salariés, se revendique comme le spécialiste du domaine de l’irradiation. Fort du constat qu’en moyenne environ 15% des mesures au sol sont inutilisables, Solargis a voulu aller plus loin. En mettant à disposition son propre outil de traitement des données, c’est un pas de plus dans la démarche de qualité et de professionnalisation de la production solaire.

« Nous savons que les projets solaires sous performe d’environ 5% en moyenne »

On parle du « Ah Ah moment » en anglais ou du « Eureka » en Français, lorsque soudain l’outil Solargis Analyst rend visible chacun des problèmes contenus au sein des données. « C’est l’effet magique de l’outil, la visualisation est une manière pédagogique de sensibiliser et identifier les sujets. Nous savons tous que les projets solaires sous performe d’environ 5% en moyenne, mais ce n’est pas visible sans analyse détaillé. C’est ce que cherche à faire cet outil, clarifier les sous performances aujourd’hui régulièrement non vues. Il est clair que de nombreux analystes, bien qu’experts en manipulation de données, n’ont pas les ressources pour automatiser eux-mêmes les processus clés. Nous sommes convaincus que Solargis Analyst deviendra un outil incontournable pour la gestion et l’analyse des données solaires » conclut Bertrand Ferrier.

solargis.com/products/analyst/overview