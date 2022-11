Lâ€™Ã©volution suit la rÃ©volution : lancement de la production des emblÃ©matiques panneaux solaires REC TwinPeak 5

REC Group, pionnier international de l’industrie solaire, vient de lancer la série REC TwinPeak 5, la cinquième génération de ses panneaux solaires TwinPeak maintes fois primés. Présenté aux clients européens pour la première fois à Key Energy en Italie ce mois-ci, ce nouveau produit améliore les atouts qui ont fait le succès de la gamme TwinPeak, notamment la conception révolutionnaire à double panneau de REC.

En 2014, REC a commercialisé pour la première fois sa technologie brevetée à cellules et boîtier de raccordement compartimentés, établissant une nouvelle norme dans le secteur. La nouvelle génération TwinPeak représente le troisième lancement de produits REC rien que pour l’année 2022. Les innovations réussies de REC sont essentielles au développement des activités New Energy de sa société mère, Reliance Industries Limited, classée dans la liste Fortune Global 500®.

S’appuyant sur le succès de ses prédécesseurs, le nouveau panneau TwinPeak 5, doté d’une puissance nominale améliorée pouvant atteindre 410 Wp, permettra aux consommateurs de réduire davantage leurs factures d’électricité et leurs émissions de carbone. Disponible avec une back sheet blanche ou noire, la série REC TwinPeak 5 présente 120 demi-cellules monocristallines de type p et une connexion à plusieurs bus bars. Le cadre fin de 30 mm de REC, une caractéristique très appréciée, et les barres de support à l’arrière permettent au panneau de supporter des charges élevées allant jusqu’à 7 000 Pa, garantissant ainsi une grande longévité même dans des conditions climatiques difficiles.

Comme tous les produits REC, le nouveau panneau solaire est éligible à la garantie étendue REC ProTrust Warranty, qui inclue jusqu’à 25 ans de garantie sur le produit, les performances et la main-d’œuvre pour les systèmes réalisés par les installateurs REC Certified Solar Professional. La longévité garantie du nouveau panneau REC TwinPeak contribue activement à réduire la consommation de ressources et témoigne de l’engagement de REC en faveur d’une industrie solaire plus durable. La production des panneaux REC TwinPeak 5 vient de démarrer au sein site de production « industrie 4.0 » de REC à Singapour. Les premières livraisons arriveront en Asie-Pacifique en décembre et en Europe en janvier 2023.