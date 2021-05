Syrius lance le Cube, son nouveau ballon modulaire de stockage

«Le Cube» est fabriqué par Syrius Solar Industry, à Montpellier (34). Ce ballon modulaire de stockage offre un design agréable grâce à sa forme cubique et à son gris métallisé. Sa forme et son encombrement en font un produit particulièrement adapté à la rénovation. Syrius Solar Industry lance son nouveau produit à destination des installations collectives et des professionnels souhaitant bénéficier d’une grande capacité de stockage, mais pas seulement !

Les chauffe-eau solaires thermiques permettent de subvenir aux besoins en eau chaude sanitaire et/ou chauffage. Selon les régions, on peut couvrir jusqu’à 100 % des besoins en eau chaude grâce au solaire. L’entreprise industrielle Syrius Solar Industry sise à Montpellier dans l’Hérault est spécialiste de cette technologie et vient de lancer en ce printemps 2021 une innovation en matière de stockage : le « Cube ». «Le Cube» mesure moins de 70 cm de large, ce qui lui permet de passer par toutes les portes et d’être installé dans tous les locaux techniques, quel que soit leurs accessibilité. Son poids a été étudié afin de faciliter sa manipulation par 2 personnes. Ce produit est fortement conseillé pour la rénovation d’installations collectives, nécessitant un volume d’eau de stockage important. Toutes les configurations sont possibles et permettent d’obtenir une capacité totale de 500 à 4500 litres par palier de 500 litres. Ces ballons sont à poser au sol, à l’horizontal et peuvent être superposés jusqu’à 3 en hauteur. Il est même possible de les installer en extérieur.

Les qualités visibles de ce produit

Ce ballon de stockage d’eau sanitaire est sans échangeur et est associé à tous types de générateurs : Solaire, PAC, Chaudières. Selon la configuration souhaitée, un échangeur externe peut être ajouté. En option, il est possible d’y ajouter une résistance électrique stéatite 4800W qui sera placée à mi-hauteur dans le ballon et peut se brancher en monophasé ou triphasé (230 V / 400 V).

La cuve est en acier inox 316L et est protégée par anode magnésium. Les matériaux utilisés pour la fabrication «du Cube» permettent de garantir un recyclage de plus de 90%. La configuration et la taille de ses piquages lui permettent une utilisation plus optimale pour la mise en série, et adaptées aux gros débits d’eau. Ils facilitent également la vidange du produit. La modularité de ce stockage en ballons séparés permet l’optimisation de la stratification et du fonctionnement de l’appoint. Grâce à son nouveau produit, Syrius Solar Industry offre la possibilité d’allier une large performance en eau chaude à une énergie propre avec la praticité et l’esthétique d’un produit original.

Encadré

Quid du groupe Syrius ?

Le Groupe Syrius Solar Industry combine efficacement 30 années d’expérience dans l’énergie solaire au dynamisme d’une entreprise en pleine croissance. Présent sur 4 continents, Syrius Solar Industry dispose à la fois d’un rayonnement global et d’une empreinte locale forte à travers son siège social basé dans le Sud de la France, de ses filiales de la Réunion, de Nouvelle

Calédonie, de Polynésie Française, de Guadeloupe, de Martinique, du Maroc, d’Espagne et son réseau de distributeurs (France, Suisse, Antilles-Guyane, Madagascar, Portugal, Moyen Orient, Belgique…).Syrius Solar Industry fabrique des chauffe-eau solaires (ballons solaires thermosiphons, capteurs solaires, supports capteurs) à destination des particuliers, du logement collectif et des applications industrielles. Tous les produits Syrius Solar Industry sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et recyclables, et sont garantis 5 ou 10 ans. Les capteurs SYRIUS bénéficient de la certification SolarKeymark.