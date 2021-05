ConfÃ©rence en ligne de Daniel Lincot sur le solaire, Ã©nergie dâ€™avenir, avec le concours de la RÃ©gion Normandie

Le 27 mai dernier à 20h00, Daniel Lincot, Directeur de recherche au CNRS, ancien directeur scientifique de l’Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF) était l’invité de l’Association Science Action Normandie, une association régionale dont la vocation première est de promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle en région Normandie. Cette conférence sur le thème : « l’énergie solaire notre avenir ? » qui se déroulait dans le cadre de la 15ème édition des Forums régionaux du savoir 2021 a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Science Action Normandie Atrium.

S’il est un domaine où les idées reçues foisonnent, c’est bien celui de l’énergie solaire photovoltaïque. Qui n’a pas entendu ces opinions très affirmées la condamnant car trop diffuse, intermittente car il n’y a pas de soleil la nuit, gourmande en matières premières et rares, non stockable, non recyclable…c’est à ces idées reçues que Daniel Lincot a apporté des réponses argumentées basées sur des faits et des études scientifiques. L’ancien directeur du CNRS a également évoqué les recherches qui ont progressé de façon spectaculaire ces dernières années avec par exemple, la découverte récente de matériaux surdoués, les perovskites hybrides, pouvant fonctionner en tandem avec le silicium, qui révolutionnent le domaine. Merveilleux conteur et vulgarisateur, Daniel Lincot a mis ses mots sur cette aventure scientifique et industrielle qui suscite aujourd’hui un immense espoir. Et en sus, il a évoqué avec bienveillance le blog de Tecsol comme un relai d’informations incontournable. Raison de plus d’écouter sans retenue Daniel Lincot pour parfaire ses connaissances en énergie solaire !

www.youtube.com/watch?v=JfXXw23tc-o