ekWateur annonce le report de son projet dâ€™introduction en bourse

ekWateur, premier fournisseur indépendant, c’est-à-dire non producteur, d’énergies renouvelables (électricité, gaz et bois) dont l’objectif est de contribuer à la transition énergétique en facilitant l’accès au plus grand nombre aux énergies renouvelables, annonce sa décision de reporter son projet d’introduction en bourse. En dépit de l’intérêt manifesté par les investisseurs pour son projet, les conditions de marché n’étaient pas favorables à la réalisation de l’introduction en bourse dans des conditions satisfaisantes. ekWateur continue de bénéficier des moyens nécessaires à son développement et avec le soutien de ses investisseurs historiques poursuit sa croissance et sa mission : faciliter la transition énergétique. Les ordres de souscription des actions offertes dans le cadre de l’Offre sont donc caducs et les fonds déjà versés à l’appui des souscriptions seront restitués sans intérêt ni compensation.