Synergies gagnantes pour Tenergie et HysÃ©o autour dâ€™une nouvelle marque : ThysÃ©o

Un partenariat capitalistique inédit voit le jour dans le secteur de l’énergie solaire. Tenergie, leader indépendant de l’électricité solaire en France, noue une alliance avec Hyséo, spécialiste du développement et de la construction de centrales solaires en toiture, et créent ensemble une nouvelle marque : Thyséo. Explications !

Tenergie et Hyséo s’associent au travers d’une société commune appelée Thyséo. Cette structure, détenue à 51% par Tenergie et à 49% par Hyséo, est dirigée par Pascal Colléoni, président fondateur d’Hyséo. Le Cabinet de conseil Finergreen a participé activement à la création de cette nouvelle entité aussi bien sur le plan financier que dans l’appui aux négociations.

Des valeurs communes

Pourquoi ce rapprochement entre deux entreprises productrices d’énergie solaire ? Tenergie et Hyséo possèdent des expertises complémentaires. Tenergie, premier producteur indépendant d’électricité solaire, apporte son réseau de partenaires spécialisés dans la construction de centrales solaires et sa capacité à investir dans des projets. Hyséo, acteur implanté dans le Sud-Ouest de la France depuis douze années, met au service de l’entité commune Thyséo sa maîtrise du développement et de la construction de toitures photovoltaïques ainsi que sa connaissance du territoire. Ces deux sociétés portent également des valeurs communes. Elles ont pour volonté de contribuer fortement à la transition énergétique et au développement des territoires. « Cette mise en commun de nos expériences favorisera l’innovation et la qualité des projets que nous concevrons demain pour nos clients » indique Nicolas Jeuffrain, Président de Tenergie.

La nouvelle société Thyséo concentrera son expertise sur le développement de centrales solaires de puissance supérieure à 100 kWc sur des bâtiments de stockage, ainsi que sur des centrales en autoconsommation dans le monde industriel et tertiaire. Avec ce partenariat, Tenergie et Hyséo offriront aux agriculteurs, industriels et chefs d’entreprises des solutions innovantes et vertueuses pour la planète. Ces acteurs des territoires pourront, par exemple, allier rénovation de leur toiture et production d’énergie verte et locale.

Vingt emplois créés

Comment ce nouveau partenariat entre Tenergie et Hyséo va se concrétiser ? Dès fin septembre prochain, les premiers chantiers Tenergie-Hyséo seront lancés sous la marque Thyséo. La société a signé plus de 260 projets pour une capacité de près de 30 MWc et a remporté 12 projets pour une puissance cumulée de 2,9 MWc au dernier Appel d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie. En décembre 2019, ce partenariat aboutira également à la création d’une vingtaine d’emplois supplémentaires près de Toulouse.

Pourquoi ce partenariat est-il réellement une avancée stratégique ? Il répond à la nécessité de fédérer les producteurs indépendants de l’électricité verte et vertueuse. Rassembler, réunir, co-construire, voilà qui traduit l’orientation insufflée par Nicolas Jeuffrain et Pascal Colléoni : « S’appuyer sur les spécificités et les savoir-faire des deux entreprises pour relever avec pertinence et réactivité les défis de la transition énergétique, en étant toujours à l’écoute de nos clients ». Damien Ricordeau, Président de Finergreen, précise : « Le rapprochement entre deux entreprises est toujours un exercice difficile tant sur le plan humain qu’opérationnel. Véritable spécialiste des transactions financières dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons su apporter toute notre expertise pour une fusion réussie ». Ce partenariat constitue une première étape pour Tenergie. D’autres alliances visant à renforcer la proximité avec les territoires sont envisagées.