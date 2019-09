PowiDian vient dâ€™inaugure sa plateforme Â« hydrogÃ¨ne Â» Ã  La Ville aux Dames, modÃ¨le unique en Europe

PowiDian, spécialiste des stations autonomes d’énergie renouvelable, décentralisée non polluantes et intelligentes a inauguré début septembre sa première plateforme européenne à hydrogène à La Ville aux Dames (37). Véritable outil industriel permettant de passer rapidement du projet à la réalisation, cette plateforme de 1 800 m² est le fruit d’une technologie qui permet de convertir, par l’électrolyse, de l’énergie de source renouvelable en hydrogène et ainsi pallier la variabilité.

L’hydrogène, véritable vecteur énergétique, permet aujourd’hui le stockage d’énergie sur le long terme ; produisant électricité, chaleur et froid. Il est reconnu comme étant l’une des solutions-clé pour décarboner nombre d’activités économiques et humaines encore dépendantes des énergies fossiles, dans les secteurs de la mobilité, de l’énergie, de l’industrie et du logement : écoquartiers, chantiers propres, transports verts, alimentation décarbonée des ports et sites isolés à titre d’exemples. Jean-Marie Bourgeais, Président de PowiDian déclare : « Nous avons démontré notre capacité à déployer des projets en France, près de l’Antarctique et dans l’Océan Indien. La technologie de PowiDian est la preuve que l’hydrogène est une véritable alternative opérationnelle aux solutions polluantes à énergies fossiles, et ce même en conditions extrêmes. Les Fonds Xerys soutiennent PowiDian et investissent largement pour son développement. »

70 kWc de photovoltaïque

La plateforme est modulaire et reconfigurable à souhait. Elle est équipée de 70 kWc de panneaux solaires et tous types d’équipements peuvent être installés : hydrogène (piles, électrolyseurs stockage H2 sous pression), convertisseurs électriques de puissance, shelters batteries. Cela permet d’accueillir une large gamme de projets allant de quelques kW au MW, offrant la possibilité de :

- Tester de nouvelles technologies et de nouveaux fournisseurs

- Qualifier les équipements et fournisseurs sélectionnés

- Faire la mise au point et la validation des solutions

- Effectuer le contrôle qualité

- Réaliser la recette de réalisations en grandeur réelle avec les clients avant expédition sur site

- Remettre en condition opérationnelle des configurations antérieures et valider les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités

Ce véritable showroom assure, en outre, l’alimentation électrique en totale autonomie des bureaux et des ateliers de la société. Jérôme Le Conte, Administrateur de la société PowiDian, représentant des Fonds Xerys souligne : « Xerys a choisi d’investir car nous sommes convaincus que Powidian a un avenir prometteur doté de perspectives de développement rapides et solides. La société collabore déjà avec de nombreux clients de référence et a, par ailleurs, rencontré l’indispensable soutien des élus et des pouvoirs publics. »

Des prestations plurielles

PowiDian apporte différentes prestations et solutions, telles que :

- Alimentation électrique 100% autonome (besoins énergétiques des sites isolés).

- Etude de faisabilité sur l’hydrogène (estimation budgétaire de tous types de projets en lien avec la production ou l’utilisation d’hydrogène).

- EPC - Engineering, procurement, construction & commissioning (prise en charge de toutes prestations d’études, d’installation et de mise en service de tous projets en tout ou partie).

- Production d’électricité décarbonée (mise en place de contrats de type PPA - Purchase Power Agreement).

- Une gamme de groupes électrogène à hydrogène (« zéro émission » de quelques kW au MW)

- Gestion, optimisation et contrôle de systèmes énergétiques (logiciel embarqué, supervision, intelligence artificielle, fonctionnalités d’auto-apprentissage et prévision de production et de consommation).