Auvergne RhÃ´ne-Alpes et Tecsol organisent une formation autoconsommation collective le 8 octobre Ã  Villeurbanne

Dans le cadre du programme Pegasus cofinancé par le Fonds européen de développement régional, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le bureau d’études Tecsol invitent les maîtres d’ouvrage publics (collectivités, syndicats d’énergie, etc.) et les collectifs citoyens à découvrir comment mettre en place un projet lors de cette formation animée par un ingénieur expert de TECSOL. La formation aura lieu le 8 octobre prochain de 9h00 à 17h00 à Villeurbanne. Une 2e séance, dédiée aux acteurs privés, sera organisée le 22 octobre. La formation est limitée à 20 participants.

Avec la mise en place récente du cadre législatif français sur l’autoconsommation collective et la publication des directives européennes qui encouragent le développement des communautés énergétiques, les modèles de production d’énergie renouvelable sont en pleine évolution. En France, l’autoconsommation collective autorise pour la première fois la contractualisation directe entre producteurs et consommateurs d’électricité à une maille locale, permettant notamment d’optimiser localement l’utilisation des ressources et de mieux maîtriser les coûts.

Au programme :

INTRODUCTION (9H-9H30) L’autoconsommation collective : quelles différences, quel intérêt par rapport aux autres schémas d’utilisation de l’énergie (vente totale, autoconsommation individuelle).

REGLEMENTATION ET FONDAMENTAUX TECHNIQUES (9H30-12H) · cadre réglementaire à date et évolutions à venir · sources de financements publics · principe de fonctionnement sur le plan physique · méthodologie de dimensionnement · règles possibles de répartition de l’énergie, comment choisir · articulation avec les innovations technologiques: blockchain, pilotage, électromobilité · rapport avec les communautés énergétiques (citoyennes, renouvelables)

ECONOMIE ET MONTAGE DES PROJETS (14H-16H) · structure du prix du kWh solaire, conditions de rentabilité (fiscalité, TURPE, pertinence ou non du stockage…) · panorama de modèles d’affaires, quels rôles pour un porteur ou initiateur de projet public (mise à disposition de toiture, production/consommation appartenant à la même entité juridique ou à des entités distinctes, etc.) · conception du cadre contractuel (qui signe quoi avec qui) et démarches à effectuer, planification · illustration de retours d’expérience

ETUDE DE CAS EN SEANCE (16H-17H) Etude d’un cas réel avec les participants: dimensionnement, simulations économiques, montage organisationnel

