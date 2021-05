Lhyfe sÃ©lectionnÃ©e pour intÃ©grer le French Tech Green20

Lhyfe, 1er producteur et fournisseur d’hydrogène renouvelable au monde, est fière de faire partie des 20 lauréats sélectionnés par le Jury du programme French Tech Green20, annoncés le 3 mai dernier, par Cédric O et Barbara Pompili. Une reconnaissance de la pertinence du modèle industriel de Lhyfe, qui met la puissance de la tech au service de la transition écologique !

Annoncé par Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, en décembre 2020, le programme French Tech Green 20 – et plus largement le mouvement French Tech For the Planet – vise à soutenir 20 startups françaises greentech en leur permettant de se connecter avec des entreprises ou des acteurs locaux en recherche de solutions Green. Le Gouvernement a ainsi décidé de se mobiliser, avec Barbara Pompili et tous les ministres concernés, pour apporter des réponses au principal défi de la société : la transition écologique. Le jury – composé de membres issus des secteurs de la tech et de la transition écologique – a retenu Lhyfe parmi plus de 200 dossiers de candidatures.

Gérer l’intermittence propre aux énergies renouvelables

Lhyfe a rempli les critères de sélection : l’entreprise nantaise indépendante, créée en 2017 par Matthieu Guesné, produit et fournit un hydrogène renouvelable en connectant directement ses sites de production (par électrolyse de l’eau) aux énergies renouvelables, pour décarboner – en priorité – la mobilité et l’industrie. Elle a développé une technologie de pointe pour gérer l’intermittence propre aux énergies renouvelables, et garantir la disponibilité de son hydrogène 7/7 et 24/24, à un prix compétitif. L’entreprise développe des circuits courts de l’énergie en produisant sur place un hydrogène propre, consommé localement ; et favorise la création de consortiums pour faire bénéficier à tous des économies d’échelle et éviter la fracture écologique entre les grandes et les petites collectivités et entreprises.

Une quarantaine de projets en France et en Europe

Son premier site de production sera mis en service cet été à Bouin (Vendée) pour alimenter les stations hydrogène de Vendée et de Sarthe, et elle a déjà une quarantaine d’autres projets et France et en Europe. Matthieu Guesné, Président fondateur de Lhyfe, souligne : « Nous sommes très fiers de faire partie de la première promotion de ce programme qui fait converger tech, écologie et compétitivité. Nous sommes convaincus que l’industrie du 21ème siècle doit se transformer en profondeur pour intégrer pleinement la composante environnementale, et utiliser la puissance de la technologie pour développer les solutions les plus performantes d’un point de vue écologique et économique. »