Ingeteam signe un accord de fourniture de prÃ¨s de 500 MW de photovoltaÃ¯que en Espagne avec Matrix Renewables

Ingeteam vient de signé un accord avec Matrix Renewables, la plateforme mondiale d’énergies renouvelables soutenue par TPG Rise, en vertu duquel les deux sociétés ont convenu de fournir 500 MW pour équiper sept centrales photovoltaïques en 2023. Dans le cadre de cet accord-cadre, Ingeteam fournira des composants spécialisés de pointe à Matrix Renewables. L’équipement sera réparti sur sept centrales photovoltaïques situées en Castille León, en Andalousie et dans la Communauté de Madrid.

L’expertise et la fabrication locales d’Ingeteam assureront à Matrix Renewables un flux constant d’équipements, de matériaux et de pièces de rechange nécessaires au fonctionnement continu de ses usines. Il s’agit du deuxième accord signé par Ingeteam avec Matrix Renewables, après avoir agi en tant que fournisseur de sa centrale photovoltaïque à El Rocío, Huelva. L’accord fait partie du portefeuille de projets d’onduleurs centraux que Matrix Renewables prévoit de développer au cours de l’année à venir. L’entreprise cherche à progresser dans la consolidation de la qualité, de la continuité et de l’approvisionnement en énergie propre en Espagne.